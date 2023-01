কলকাতা, 2 জানুয়ারি: বছরশেষে বড় ঘোষণা সেরে ফেলেছিলেন পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায় (Srijit Mukherjee) ৷ জাতীয় পুরস্কারজয়ী পরিচালক জানিয়েছিলেন, বাংলা ছবির স্বর্ণযুগের আরেক পরিচালক মৃণাল সেনের বায়োপিক বানাতে চলেছেন তিনি (Srijit Mukherjee to make Mrinal Sen biopic)। মৃণালের ছবির নামেই সেই বায়োপিকের নাম রাখা হয়েছে 'পদাতিক'। কিংবদন্তি পরিচালকের চরিত্রে ওপার বাংলার চঞ্চল চৌধুরীকে নির্বাচন করেও চমকে দিয়েছিলেন সৃজিত ৷ এবার সামনে এলে মৃণাল সেনের বায়োপিকে কিংবদন্তির স্ত্রী'র চরিত্রে অভিনয় করতে চলা অভিনেত্রীর নাম ৷ কিংবদন্তির স্ত্রী গীতা সেনের চরিত্রে অভিনয় করতে চলেছেন টি-টাউনের ডান্সিং কুইন তথা 'টাপাটিনি গার্ল' মনামী ঘোষ (Monami Ghosh will play Geeta Sen role in Mrinal Sen biopic)৷

ইটিভি ভারতকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে সেই চরিত্রের বিষয়েই কথা বললেন মনামী ৷ মৃণাল সেনের স্ত্রী হয়ে উঠতে নিজেকে কি প্রস্তুত করতে শুরু করেছেন অভিনেত্রী ? জবাবে মনামী বলেন, "অনেকগুলো লুক এখানে থাকবে। গীতা সেনের বিভিন্ন বয়স তুলে ধরা হবে। তাই লুক সেটের কাজগুলো চলছে। জানুয়ারিতেই শ্যুটিং শুরু। গীতা সেন এবং মৃণাল সেনের ইন্টারভিউয়ের একটা ছোট্ট সাদাকালো ক্লিপ আমাকে সৃজিত দা দিয়েছেন ওটাই দেখছি। চেষ্টা করছি নিজেকে তৈরি করার। ওয়ার্কশপ বাকি আছে, স্ক্রিপ্ট পড়া বাকি। মোদ্দা কথা, অনেক কাজ বাকি আছে এখনও।"

মনামী আরও বলেন, "আমি আসলে কাজটার কথা জেনেইছি এক সপ্তাহ আগে। আমাকে সৃজিত দা ফোন করে একদিন বলল, অফিসে আয়। পরের কাজ নিয়ে একটা কথা বলার আছে। ভাবিইনি এই কাজের ব্যাপারে কথা বলবেন উনি। এটা শোনার পর একজন কাজপিপাসু মানুষ কতটা খুশি হতে পারে সেটা তো নতুন করে বলার নয়। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত আমি ভেবেই চলেছি কীভাবে নিজেকে গীতা সেনের চরিত্রে উজার করে দেব নিজের সবটুকু দিয়ে।"

একইভাবে চঞ্চল চৌধুরীর সঙ্গে কাজ নিয়েও আশাবাদী মনামী বলেন, "চঞ্চল চৌধুরী শুধু ওপার নয়, এপার বাংলারও স্টার। ওর সঙ্গে কাজ করব এটা ভেবেও নিজের ভালোলাগার অন্ত নেই। তাই সামনে দায়িত্বটা অনেক বড়।" উল্লেখ্য গীতা সেন প্রয়াত হন 2017 সালের 17 জানুয়ারি। তিনি খুব একটা আসতেন না মিডিয়ার সামনে। মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক সহ তাবড় তাবড় পরিচালকদের ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। 'নাগরিক', 'কোরাস', 'একদিন প্রতিদিন', 'আকালের সন্ধানে', 'খারিজ', 'মহাপৃথিবী', 'আরোহণ' তাঁর উল্লেখযোগ্য সব ছবি।

এহেন সব ছবিতে দাপটের সঙ্গে অভিনয় করলেও মিডিয়ার সামনে সেভাবে আসতেন না তিনি। তাই অভিনয় বাদে তাঁর বাস্তবের চলনবলন কেমন ছিল তা জানাও বেশ কঠিন। সেদিক থেকে দেখতে গেলে এই ছবির নির্মাণ বেশ চ্যালেঞ্জিং। অন্যদিকে, 2018 সালের 30 ডিসেম্বরে প্রয়াত হন মৃণাল সেন। সেই তারিখের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই গত 30 ডিসেম্বর ছবির ঘোষণা করেন সৃজিত ৷ এবার জানা গেল মৃণাল সেনের স্ত্রী'র চরিত্রে অভিনয় করতে চলা অভিনেত্রীর নাম ৷ সবমিলিয়ে সৃজিতের 'পদাতিক' ঘিরে পারদ চড়ছে এই শীতে ৷