হায়দরাবাদ, 3 নভেম্বর: বিশ্ববিখ্য়াত দুই সুন্দরী এবার জীবনসঙ্গী হিসাবে বেছে নিলেন একে অপরকে (Miss Argentina and Miss Puerto Rico got married)৷ মারিয়ানা ভারেলা(Mariana Varela Miss Argentina ), যিনি মিস আর্জেন্টিনা 2020-এর খেতাব জিতে নিয়েছিলেন এবং ফ্যাবিওলা ভ্যালেন্টিন(Miss Puerto Rico Fabiola Valentin), যিনি মিস পুয়ের্তো রিকোর মুকুট মাথায় পরেছিলেন এবার একসঙ্গে ঘর বাঁধতে চলেছেন (Announcing the wedding of Varela and Valentin )৷ তাঁরা জানিয়েছেন প্রায় দু'বছর ধরে গোপনে ডেটিং করার পর অবশেষে বিয়ে করতে চলেছেন তাঁরা ৷

2020 সালে মিস গ্র্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল (এমজিআই)-এ দু'জনের দেখা হয়েছিল এবং প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার পরে দু'জনের মধ্য়ে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে(Miss Argentina Miss Puerto Rico same sex marriage) ৷ আর সেই বন্ধুত্বই যে কখন ভালোবাসায় গড়িয়েছে তা বুঝতে পারেননি তাঁরা নিজেরাই ৷ এরপর একে অপরের কাছে বিষয়টি জানানো এবং গোপন অভিসার শুরু ৷

গত দুই বছর ধরে তাঁদের সম্পর্ক ও ভালোবাসার কথা দুনিয়ার থেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন(Mariana Varela and Fabiola Valentin)। এরপর 30 অক্টোবর সোশাল মিডিয়ায় নিজেদের বিয়ের কথা ঘোষণা করেন তাঁরা ৷ ওই পোস্টের ক্যাপশন দেখেই বোঝা যায়, 28 অক্টোবর তাঁরা বিয়ে সেরেছেন এই তারকা জুটি ৷ তাঁদের এই পোস্ট দেখে স্বাভাবিক ভাবেই বেশ অবাক তাঁদের ভক্ত অনুরাগীরা ৷ তাঁদের ইনস্টা প্রোফাইলে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করে তাঁরা লিখেছেন, "এতদিন ধরে আমাদের সম্পর্ক পৃথিবীর কাছে গোপন রাখার পর একটি বিশেষ দিনে প্রকাশ্যে নিয়ে এলাম ৷ দিনটি হল 28.10.2022 ৷"

আরও পড়ুন: বড় পর্দায় দ্বিতীয় কাজ 'তৃতীয়' নিয়ে কী বললেন অনিমেষ বসু?

বিয়ের ঘোষণার পর, ভারেলা এবং ভ্যালেন্টিনের পোস্টের নীচে বইতে শুরু করেছে অভিনন্দনের বন্যা ৷ অভিনন্দন জানাচ্ছেন তাঁদের সমস্ত সতীর্থরাও। ঘানার সুন্দরী মডেল আবেনা আকুবাও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এই তারকা জুটিকে ৷ পুয়ের্তো রিকোতে সমকামী বিবাহ বৈধ হয় 2015 সালে ৷ আর অন্যদিকে আর্জেন্টিনা আরও আগেই এই বিবাহকে বৈধতা দিয়েছে ৷ 2010 সাল থেকেই সেখানে সমকামী বিবাহ বৈধ মারাদোনা-মেসির দেশে ৷