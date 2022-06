পুরী, 7 জুন : একদিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি তার ওপর ছবির কাজ, সবকিছু মিলিয়ে সারাটা বছর দম ফেলার সময় থাকে না অভিনেত্রী-সাংসদ মিমি চক্রবর্তীর ৷ গ্রীষ্মের ছুটির মাঝেই মুক্তি পেয়েছে তাঁর নতুন ছবি 'মিনি' ৷ তাই এখন কিছুটা ঝাড়া হাত-পা ৷ আর ছুটি পেলেই যে কোনও বাঙালি যেটা করতে ভালবাসে, তা হল সাগর কিংবা পাহাড়ে বেরিয়ে পড়তে ৷ টলি সুন্দরী মিমিও তার ব্য়তিক্রম নন ৷

অল্প কয়েকদিনের ছুটিতে মিমি বেছে নিয়েছেন বাঙালির প্রিয় হলিডে ডেস্টিনেশন 'দী-পু-দা'-র একটিকে ৷ অভিনেত্রী এখন রয়েছেন পুরীর বালুকাবেলায় ৷ সেখান থেকেই একের পর ছবি, ভিডিয়ো কিংবা রিলস শেয়ার করে অনুরাগীদের মন ভোলাতে কোনও খামতি রাখছেন না মিমি ৷ কখনও আসমানি বিকিনিতে সমুদ্রপাড়ে ক্যামেরা বন্দী হচ্ছেন, তো কখনও আবার সমুদ্র স্নানের ভিডিয়ো শেয়ার করে অনুরাগীদের মনে ছুটির মিষ্টি হাওয়া বইয়ে দিচ্ছেন তিনি(Mimi Chakraborty Shares The Glimpses Of Her Vacation in Puri ) ৷

মঙ্গলবারও সকাল সকাল জলকন্যার সাজে সমুদ্রস্নানের একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন তিনি ৷ চোখে রোদচশমা, পরনে কালো স্যুইমস্য়ুট মিলিয়ে রীতিমত মোহময়ী হয়ে উঠেছেন অভিনেত্রী ৷ এরই মাঝে তিনি পুজোও দিয়েছেন জগন্নাথ মন্দিরে ৷ সবমিলিয়ে পুরীতে ছুটির মজা উপভোগে যে এক তিলও খামতি রাখতে চাননা মিমি, তা বলাই বাহুল্য ৷