হায়দরাবাদ. 18 মার্চ: প্রেমের কোনও বয়স হয় না ৷ আরবাজ খানের সঙ্গে 18 বছরের সাংসারিক জীবনে ইতি টেনে নতুন করে প্রেমে পড়েন অভিনেত্রী মালাইকা অরোরা ৷ 12 বছরের ছোটো অর্জুন কাপুরের সঙ্গে চুটিয়ে জীবনের সেকেন্ড ইনিংস উপভোগ করছেন অভিনেত্রী ৷ তাই বিয়ের প্রসঙ্গ আসলে বারবার এড়িয়ে গেলেও এবার নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন 'ছাইয়া ছাইয়া' গার্ল ৷ জানিয়ে দিলেন, বিয়ের আগেই মধুচন্দ্রিমা উপভোগ করছেন তিনি ৷

অর্জুন কাপুরের সঙ্গে প্রেম নিয়ে প্রথম দিকে জনসমক্ষে মুখ না-খুললেও এখন সেই পরিস্থিতি অনেকটাই পালটেছে ৷ নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আর কোনও রাখঢাক রাখেন না মালাইকা ৷ সম্পর্ক নিয়ে সমাজমাধ্যমেও বেশ খোলামেলা অর্জুন কাপুর ও মালাইকা অরোরা (Malaika Arora and Arjun Kapoor)। কিন্তু বিয়ে নিয়ে কথা উঠলেই নানা সময়ে নানা মতামত রেখেছেন বলিউডে এই লাভ-বার্ড ৷ এবার এক অনুষ্ঠানে এসে সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন মালাইকা।

শুরুর দিকে তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে নানা সমালোচনা ও বিতর্কের মুখে পড়তে হয়েছিল অর্জুন ও মালাইকা-কে ৷ শক্ত হাতে সেই সব ঝড়-ঝাপটা সামলেছেন দু'জনেই ৷ ফলে আগের থেকে অনেক বেশি মজবুত হয়েছে অর্জুন-মালাইকার সম্পর্ক ৷ স্বভাবতই, এই প্রেম কবে পাবে পরিণতি? সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে ফের এমন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় মালাইকা-কে ৷

আরও পড়ুন: বিয়ের পর প্রথম জন্মদিন, স্বামীকে মিষ্টি শুভেচ্ছা হংসিকার

প্রশ্নের উত্তরে মালাইকা বলেন, "আমরা এখন প্রি-হানিমুন পর্যায়ে রয়েছি (We are enjoying the pre-honeymoon phase)। প্রতিটা মুহূর্ত চুটিয়ে উপভোগ করছি।" তিনি আরও বলেন, "আমরা দু'জনেই যথেষ্ট অভিজ্ঞ। ভবিষ্যতেও দু'জনে একে অপরের সঙ্গে জীবন কাটাতে চাই, এই ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত। তবে বিয়ে নিয়ে নিজেদের মধ্যে মজা করলেও, তা নিয়ে গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা ভাবনাও করেছি। তবে এখনই সবটা বলে দিতে চাই না আমরা। তবে এইটুকু জানি, হি ইজ মাই ম্যান ৷" মালাইকার এই মন্তব্য নেটিজেনদেরও বুঝিয়ে দিয়েছে, বলিউডের এই জুটি-র জার্নি 'অপ্রতিরোধ্য' ৷