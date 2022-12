কলকাতা, 19 ডিসেম্বর: পাক্কা 6 বছর পর বড় পর্দায় ফিরছে ফেলু মিত্তির । আগামী 23 ডিসেম্বর মুক্তি পেতে চলেছে সন্দীপ রায় পরিচালিত 'হত্যাপুরী' । সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সব্যসাচী চক্রবর্তীর পর এবার ফেলুদা হিসেবে দর্শক পেতে চলেছে ইন্দ্রনীল সেনগুপ্তকে । কম অভিনেতাকে অবশ্য় ফেলুদা হিসাবে পায়নি বাঙালি ৷ আবির চট্টোপাধ্যায়ও বড় পর্দায় অভিনয় করেছেন এই চরিত্রে ৷ এর মাঝে ওয়েব মাধ্যমে একাধিকবার আগমন ঘটেছে ফেলুদার । কখনও পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় কখনও বা টোটা রায়চৌধুরীর হাত ধরে । আবারও ওয়েবে ফেলুদা হিসাবে হাজির হচ্ছেন পরমব্রত ৷ এরই মাঝে বড়পর্দায় সন্দীপ রায়ের হাত ধরে ফেলুদা হয়ে আসছেন ইন্দ্রনীল । তোপসের চরিত্রে আয়ুষ দাস আর লালমোহন গাঙ্গুলীর চরিত্রে রয়েছেন অভিজিৎ গুহ (New Film Hatyapuri)।

এবার ছবির পর্দার পিছনের একটি ভিডিয়ো শেয়ার করা হল নির্মাতাদের তরফে (Makers Shares BTS from the set of Hatyapuri)৷ প্রযোজনা সংস্থা শ্যাডো ফিল্মসের তরফে শেয়ার করা ভিডিয়োটিতে ধরা পড়েছে ছবির শুটিংয়ের বেশকিছু দৃশ্য(Glimpses from the set of Hatyapuri) ৷ প্রচণ্ড গরমে চড়া রোদে পুরীর বালুকাবেলায় নতুন ছবির শুটিং সেরেছেন সন্দীপ রায় (Sandip Ray New Film Hatyapuri)। তবে ভিডিয়োতে সামনে এসেছে মূলত ঘরের ভিতরের আড্ডা শট নেওয়া এবং অন্যান্য ঝলক ৷ কখনও সেখানে দেখা গিয়েছে পরিচালক কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছেন তাঁর নতুন ফেলুদাকে ৷ আবার কখনও দেখা গিয়েছে তোপসের খুনসুটি ৷

সব মিলিয়ে ভিডিয়োটি যে পছন্দ হয়েছে নেটিজেনদের তা বোঝা যায় লাইক এবং কমেন্টের সংখ্য়ার আধিক্য দেখলেই ৷ ক্রিসমাসের আগেই এই ফেলুদার কীর্তি আসছে দর্শকের ঘরে ঘরে ৷ ছবিতে অন্যান্য় চরিত্রে রয়েছেন ভরত কল, দেবনাথ চট্টোপাধ্যায়, পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহেব চট্টোপাধ্যায়-সহ আরও অনেকেই ।

এর আগে একাধিকবার সাংবাদিকদের ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত জানিয়েছিলেন তিনি নিজেই চেয়েছিলেন ফেলুদার চরিত্র। রায় বাড়ির সিঁড়িতে হত্তে দিয়ে বসেওছিলেন তিনি । তাঁর সঙ্গে ছিলেন অভিনেতার সহধর্মিনী বরখা বিস্ত সেনগুপ্ত । অভিনেতা চেয়েছিলেন তাঁর অডিশন নেওয়া হোক । সময় লেগে গিয়েছিল অনেকটা । তবে শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রনীলই হলেন ফেলুদা । এবার ইন্দ্রনীল সেনগুপ্তর নাম জুড়ল বড় পর্দায়। দর্শক কতটা তাঁকে পছন্দ করবেন, তা সময়ই বলবে। আপাতত অপেক্ষা 23 ডিসেম্বরের।