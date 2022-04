কলকাতা, 20 এপ্রিল : ভারতের অন্যান্য সতেরোটি ছবির পাশাপাশি মর্যাদাপূর্ণ 'নিউইয়র্ক ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, 2022'-এর 22তম সংস্করণে লড়বে রঞ্জন ঘোষের বাংলা ছবি 'মহিষাসুরমর্দিনী' । মার্চ মাসে 13তম 'বেঙ্গালুরু আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব'-এ 'এশিয়ান সিনেমা কম্পিটিশন' বিভাগেও লড়াই করেছিল এই ছবি ৷ এরপর এটি এই ছবির দ্বিতীয় অভিযান (Mahishasur Mardini Will Now Fight in New York Indian Film Festival 2022)।

পরিচালকের কথায়, "নিফ (NYIFF) নির্বাচন আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায় যে, আমরা সঠিক পথে আছি । এই ছবিটি সিনেমা এবং থিয়েটার উভয় ফর্মের প্রতিই আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ।" উল্লেখ্য, ইউনেস্কো (UNESCO) কলকাতার দুর্গাপুজোকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে । এটি একটি ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যা মন্দের উপর ভালর বিজয়কে নির্দেশ করে এবং ঈশ্বরের নারী রূপের পূজা করে । মহিষাসুরমর্দিনী দেবী দুর্গার অপর নাম । কলকাতায় দুর্গাপুজো শুরু হওয়ার আগের রাতে একটি দশ বছরের মূক-বধির নিঃস্ব মেয়েকে গণধর্ষণ এবং হত্যার মধ্য দিয়ে এই ছবির গল্প শুরু হয় ।

গল্পটি তারপরে মোড় নেয় একজন বাড়িওয়ালা এবং তার চারজন কলেজগামী ভাড়াটের দিকে, যাঁরা শেষ মুহূর্তের উৎসবের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত । রাতের মধ্যে তাঁরা কিছু দর্শনার্থী পায়, কিছু পরিকল্পিত, কিছু অপরিকল্পিত । বাকিটা জানতে হলে দেখতেই হবে ছবিটি ।

পরিচালকের কথায়, "মহিষাসুরমর্দিনী' হল আমাদের নারীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার চিঠি । যা তার প্রতি যুগে যুগে করা অন্যায়ের জন্য এবং যা আজও অব্যাহত ।"এই ছবিতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীতমা দে, আয়ুষ ঘোষ, অরুণিমা হালদার, অভ্যুদয় দে, কৌশিক কর, সাহেব ভট্টাচার্য, পৌলমী দাস-সহ অন্যান্য অভিনেতা অভিনেত্রীরা । বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করেছেন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় ৷