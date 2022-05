মুম্বই, 12 মে : সম্প্রতি তাঁর একটি মন্তব্যের কারণে রীতিমতো বিতর্কের মুখে পড়তে হয়েছিল দক্ষিণী সুপারস্টার মহেশবাবুকে ৷ আদভি সেশের 'মেজর'-এর ট্রেলার মুক্তির অনুষ্ঠানে সংবাদ মাধ্যমকে হিন্দি বলয়ে অভিষেক প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "আমি হিন্দিতে প্রচুর অফার পেয়েছি, কিন্তু আমি মনে করি না তাদের সামর্থ্য আছে আমাকে কাস্ট করার (Mahesh Babu Says Bollywood can not Afford Me) ৷ আমি এমন একটি ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে সময় নষ্ট করতে চাই না যারা আমাকে অ্যাফোর্ড করতে পারবে না । যে স্টারডম এবং সম্মান আমি এখানে পাই তা অনেক বড়, তাই আমি সত্যিই আমার ইন্ডাস্ট্রি ছেড়ে অন্য কোনও ইন্ডাস্ট্রিতে যাওয়ার কথা ভাবিনি ।"

তাঁর এই মন্তব্য নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল যথেষ্ট ৷ সোশ্যাল মিডিয়ার নেটিজেনরা তো দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছেন বটেই এমনকী এই নিয়ে মুখ খুলেছেন পরিচালক মহেশ ভাটও ৷ তিনিও বলেন, "বলিউড যদি তাঁর দাম দিতে না পারে, তাহলে খুব ভাল । আমি তাঁকে শুভকামনা জানাই । তিনি যেখান থেকে এসেছেন তাঁকে আমি সম্মান করি। তাঁর প্রতিভা আছে এবং এত বছর ধরে তিনি যে প্রতিভা তৈরি করেছেন তার জন্য তাঁর 'এক্স' ভ্যালু রয়েছে ।" এটাকে অভিনেতা ব্যক্তিগত পছন্দ বলেও উল্লেখ করেছিলেন এই প্রখ্যাত পরিচালক ৷ আবার নেটিজেনদের অনেকেই মনে করেন, তাঁর এই বক্তব্য ছিল ভীষণ 'ঔদ্ধত্যপূর্ণ এবং অহংকারী' ৷

তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে যখন নানা রকমের মতামতে ভরে উঠেছে সোশ্যাল মিডিয়া তখন এই নিয়ে সংবাদমাধ্যমে একটি বিবৃতি জারি করে তাঁর দিকটি স্পষ্টভাবে তুলে ধরলেন মহেশ বাবু ৷ তাঁর তরফে জানানো হয়েছে, সমস্ত ভাষার প্রতি তাঁর ভালবাসা রয়েছে ৷ তবে তিনি যেখানে কাজ করছেন সেখানেই তিনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন ৷ দক্ষিণী সিনেমা এখন এত সাফল্য পাচ্ছে দেখেও ভাল লাগছে তাঁর ৷ জানা গিয়েছে আগামীতে মহেশ বাবুও কাজ করতে চলেছেন একটি প্যান ইন্ডিয়া ছবিতে ৷ এর জন্য পরিচালক এসএস রাজামৌলির সঙ্গে জুটি বাঁধতে চলেছেন তিনি ৷