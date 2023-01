কলকাতা, 25 জানুয়ারি: সায়ন্তন ঘোষালের আসন্ন ওয়েব সিরিজ 'রক্ত করবী'তে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন লাবণী সরকার । লাবণী টিভি তথা ওয়েব সবক্ষেত্রেই বেশ পরিচিত মুখ ৷ এবার একটু অন্য ধরনের চরিত্রে দেখা যাবে তাঁকে ৷ তিনি নিজেই জানালেন যত গল্প গড়াবে ততই ধীরে ধীরে বদলাতে থাকবে চরিত্রটি ৷ এছাড়া ধারাবাহিকে কেন কাজ করতে চান না তাও জানালেন অকপটে (Laboni Sarkar on Her New web series)৷

চরিত্র সম্বন্ধে জানতে চাইলে তিনি বলেন,"এই চরিত্র কথা বলে না । প্রথমদিকে জাস্ট কিছুই নেই চরিত্রটাতে । তাই চরিত্রটা নিয়ে কিছুই বলা যাবে না । এগারোটা এপিসোডে আসে আস্তে ভাঙবে চরিত্রটা (Laboni New web series )।" সায়ন্তনের সঙ্গে লাবণীর এটি চতুর্থ কাজ । ওয়েবে কাজ করার মজাটা কোথায়? এই প্রশ্নের জবাবে অভিনেত্রী বলেন, "অনেক মজা ওয়েব সিরিজে । আমি এমন একজন অভিনেত্রী যে নাকি ফিল্ম, টিভি, যাত্রা, থিয়েটার, গ্রুপ থিয়েটার, কমার্শিয়াল বোর্ড সব জায়গাতেই কাজ করেছি । ওয়েবে এসে মনে হচ্ছে একটু নিঃশ্বাস ফেলতে পারছি । ভীষণ জীবনের কাছাকাছি এই প্ল্যাটফর্মটা । মেকআপ ছাড়াও কাজ করা যায় । মানুষ যার সঙ্গে রিলেট করতে সেই চরিত্র করতে চাই । এখানে সেই সুযোগ আছে ৷"

'টাইপ কাস্ট' একেবারেই পছন্দ করেন না তিনি ৷ তিনি বলেন, "আমি প্লাস্টিক চরিত্র হয়ে থাকতে চাই না কোনওদিনই । আর তাই আমি কখনও হিরোইন হয়ে বেঁচে থাকতে চাইনি । আমি সেই মেটেরিয়ালই নই । চার-পাঁচটা হিরোইন করার পরই শিফট করি । নানা চরিত্রে কাজ করা শুরু করি । আর তাতে অনেক রকমের চরিত্র পেতে শুরু করি । তাই নানা স্বাদের চরিত্র নিয়ে দর্শকের কাজে হাজির হওয়ার সুযোগ পেয়েছি ।"

এদিন সায়ন্তন ঘোষালের কাজের ধারার বিশেষ প্রশংসা করে তিনি বলেন, " সায়ন্তনের সঙ্গে চারটে কাজ পরপর করলাম । খুব ইউনিক ওঁর কাজের প্যাটার্ন। নানা ধরনের শট নিয়ে রাখে । কোনটা কাজে লাগাবে ওই জানে । যেটাই শট দিই সেটাতেই ওকে বলে। ভুল ঠিক কিছুই বলে না । ঘাবড়ে যেতাম মাঝে মাঝে।" প্রসঙ্গত, 'উড়ন তুবড়ি' ধারাবাহিক থেকে হঠাতই উধাও হয়ে যায় লাবণী সরকারের চরিত্রটি । এর কারণ জিজ্ঞেস করলে অভিনেত্রী বলেন, "আমি নিজেই সরে এসেছি । চরিত্রটা আর নেওয়া যাচ্ছিল না।"