বয়কট ট্রেন্ড নিয়ে চাঁচাছোলা জবাব কুমার শানুর

কলকাতা, 17 জানুয়ারি: ফের একবার নবাগতা শিল্পীর সঙ্গে গানে গানে জুটি বাঁধলেন কুমার শানু । বরাবরই নতুনদের সঙ্গে কাজ করতে এবং তাঁদের উৎসাহ দিতে ভালোবাসেন তিনি। রিয়ালিটি শো-এর মঞ্চে সেই প্রমাণ মিলেছে বারবার । বিভিন্ন রিয়েলিটি শোয়ে এসে নবাগত শিল্পীদের যেভাবে উৎসাহ দেন তিনি তা সত্যিই আশা জাগায় বহু তরুণের মনে ৷ সম্প্রতি 'একলা একা মনের সাথে' শীর্ষক গানের রেকর্ডিং-এ কলকাতায় এসেছিলেন কুমার শানু। আর এই গান নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি মুখ খুললেন 'বয়কট বলিউড' প্রসঙ্গেও (Kumar Sanu on Boycott Bollywood Trend )৷

বর্তমানে শাহরুখের আগামী ছবি 'পাঠান' নিয়ে চলেছে বিতর্ক ৷ ছবি বয়কটের ডাক দিয়েছে অনেকেই ৷ অনেকে আবার আবার বলছে বয়কট বলিউড ৷ এই নিয়ে এবার মুখ খুললেন কুমার শানু ৷ 'বয়কট বলিউড' নিয়ে প্রশ্ন তুললে তিনি বলেন, "বয়কট বলিউড বলে কোনও কথা হয় না। যারা বলে, তারাই ঘরে গিয়ে হিন্দি গান শোনে আর ছবি তো দেখেই। তাই ওই সব কথার কোনও মানেই নেই। যারা করছে তারা করুক ৷"

পল্লব গৌতমের কথায় ও সুরে তিনি গানটি গাইলেন নবাগতা সঙ্গীত শিল্পী মোনালিসা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে । গানটি একশো ভাগ রোম্যান্টিক, এ কথা নিজেই জানালেন শিল্পী । মোনালিসার গানের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি । আপাতত দুটি গান মোনালিসার সঙ্গে গেয়েছেন কুমার শানু । পরবর্তীতে আরও গান তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছে কিনা তা সময় বলবে বলে জানিয়েছেন শিল্পী । পাশাপাশি বেশ কয়েকটি হিন্দি ছবির গানের খবর দিয়েছেন তিনি। সেগুলি মুক্তির অপেক্ষায় (Kumar Sanu New Songs)।

কুমার শানু এদিন বলেন, "আমি কেরিয়ার শুরুর সময়ে কারোর সাহায্য পাইনি । কোনও সুরকার আমাকে সাহায্য করেননি । একমাত্র ঊষা উত্থুপ আমাকে উৎসাহ জুগিয়েছেন সবসময়। আমি নতুনদের পাশে দাঁড়াতে চাই। ওদের লড়াইটা আমি অনুভব করি। তাই আমি নতুনদের উৎসাহ দিই (Kumar Sanu on His New Songs)।"