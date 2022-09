মুম্বই, 5 সেপ্টেম্বর: অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফকে আগামীদিনে দেখা যাবে সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী এবং ইশান খট্টরের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করতে (katrina kaif on koffee with karan 7)৷ ছবির নাম 'ফোনভূত' ৷ তবে তার আগে করণের বাড়িতে কফি খেতে আসছেন তাঁরা ৷ চ্যাট শো-এর দশম পর্বে সোহাগ রাত সম্পর্কে নিজের ধারণা সকলের সঙ্গে শেয়ার করেছেন ক্যাটরিনা কাইফ (Katrina Kaif in KWK7 )।

কিছুদিন আগেই এই ধারণাটিকে সম্পূর্ণ একটি মিথ বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন অভিনেত্রী আলিয়া ভাট (Alia Bhatt in KWK7 )৷ তবে সদ্যবিবাহিত ক্যাটরিনার ধারণা কিন্তু একেবারে অন্য ৷ তিনি বলেন, "এটা সবসময় সোহাগ রাতই হতে হবে তার কোনও মানে নেই ৷ ইচ্ছে হলে এটা তো সোহাগ দিনও হতে পারে ৷"

কফি উইথ করণ 7-এ এর আগে আলিয়া ভাটও এই বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছিলেন(Koffee With Karan 7 ) ৷ তাঁর কথায়,"আসলেই সোহাগ রাত বলে আলাদা করে কিছু নেই, কারণ তুমি তখন ক্লান্ত ৷" আলিয়া এও জানিয়েছিলেন তাঁর লেডিলাভ দীপিকা পাড়ুকোনের সঙ্গে সোহাগ রাতের কথাও শেয়ার করেছিলেন ৷ অন্য়দিকে অভিনেতা সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী, যিনি মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চনের নাতনী নভ্যা নাভেলি নন্দার সঙ্গে ডেটিং করছেন বলে শোনা যায়, তিনি নিজেকে সিঙ্গল বলে দাবি করেছেন ।

এর আগেই সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী এবং ঈশান খট্টরের সঙ্গে পর্দার পিছনের বেশ কিছু গল্প শেয়ার করেছিলেন ক্যাটরিনা কাইফ ৷ 'ফোন ভূত' ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি ছবি রয়েছে অভিনেত্রীর হাতে ৷ ক্যাটরিনা ইতিমধ্য়েই 'টাইগার 3' এর কাজ শেষ করেছেন ৷ এবার বিজয় সেতুপতির 'মেরি ক্রিসমাস' ছবির কাজও করছেন অভিনেত্রী ৷ প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এবং আলিয়া ভাটের সঙ্গে 'জি লে জারা' ছবিতেও দেখা যাবে তাঁকে ৷