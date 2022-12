কলকাতা, 12 ডিসেম্বর: এ বছর চলচ্চিত্র উৎসবে বিশেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য জানানো হবে কিংবদন্তি পরিচালক প্রয়াত তরুণ মজুমদার, অভিনেতা প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, প্রবাদপ্রতীম সন্তুর বাদক শিব কুমার শর্মা এবং অভিনেত্রী অ্যাঞ্জেলা ল্যান্সবেরিকে (KIFF is paying tribute to Tarun Majumdar and Others by Special Screening of Their Films)। তরুণ মজুমদার পরিচালিত তিনটি কালজয়ী ছবি 'নিমন্ত্রণ', 'গণদেবতা', 'বালিকা বধূ' দেখানো হবে এবারের উৎসবে । 17 ডিসেম্বর শিশির মঞ্চে সকাল 11টায় দেখানো হবে 'নিমন্ত্রণ', 19 ডিসেম্বর সকাল সাড়ে 11টায় 'গণদেবতা' দেখানো হবে নন্দন-3-এ ৷ অন্যদিকে 17 ডিসেম্বরই 'বালিকা বধূ' ছবিটি সকাল সাড়ে 11টায় দেখানো হবে নন্দন- 3-এ ( Special Screening of Films by Tarun Majumdar )।

প্রসঙ্গত, চলতি বছর জুলাই মাসে প্রয়াত হন প্রবাদপ্রতীম পরিচালক তরুণ মজুমদার । বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে যিনি এক যুগান্তকারী নাম । বাংলা চলচ্চিত্রে তাঁর সুদীর্ঘ পথচলা চিরকাল মনে রাখবে বাঙালি । তাঁর পরিচালনায় 'নিমন্ত্রণ' মুক্তি পায় 1971 সালে। সন্ধ্যা রায় এবং অনুপ কুমার অভিনয় করেন এই ছবিতে । অন্যদিকে 'বালিকা বধূ' মুক্তি পায় 1967 সালে। মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ছবির নায়িকা । এই ছবিটিই হিন্দি ভাষায় মুক্তি 1976 সালে ৷ তবে, চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হবে বাংলার 'বালিকা বধূ'(Special Screening of Films In KIFF)।

অ্যাঞ্জেলা ল্যান্সবেরি অভিনীত অ্যালবার্ট লিউইন পরিচালিত 'দ্য পিকচার অফ ডোরিয়ান গ্রে' দেখানো হবে 21 ডিসেম্বর সকাল 9টায় ৷ নন্দন-1-এ দেখানো হবে এই ছবিটি । প্রদীপ মুখোপাধ্যায় অভিনীত সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'জন অরণ্য' দেখানো হবে 22 ডিসেম্বর ৷ নন্দন-3-এ সকাল সাড়ে 11টায় দেখা যাবে ছবিটি । সন্তুর বাদক শিবকুমার শর্মার স্মরণে তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে যশ চোপড়া পরিচালিত 'সিলসিলা' দেখানো হবে সিসিবি-তে সন্ধে সাড়ে 6টায় ।

আরও পড়ুন: এবারের চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হবে ঋতুপর্ণার 'আকরিক'

প্রদীপ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম অভিনীত ছবি 'জন অরণ্য'। বলা ভালো, প্রদীপ মুখোপাধ্যায় নামটা সত্যজিৎ রায়ের হাত ধরে সোমনাথই হয়ে গিয়েছিল বাঙালির মননে ৷ অভিনেতা প্র‍য়াত হন চলতি বছরের 29 অগস্ট। 1974 সালে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে আলাপ অভিনেতার । এরপরই তাঁর পরিচালনায় 'জন অরণ্য' ছবিতে অভিনয় করেন তিনি । তিনি অভিনয় করেছেন বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, অপর্ণা সেন, ঋতুপর্ণ ঘোষ এমনকী রাজ চক্রবর্তীর পরিচালনাতেও । ‘অশ্লীলতার দায়ে’, ‘সতী’, ‘পুরুষোত্তম’, ‘হিরের আংটি’, 'বাদশাহী আংটি', ‘বাক্স রহস্য’, ‘কালরাত্রি’, ‘দহন’, ‘উৎসব’, ‘মন্দ মেয়ের উপাখ্যান’, 'বিলু রাক্ষস', 'ড্রাকুলা স্যার', 'পিউপা', 'দ্য পার্সল', 'শেষ সংবাদ', 'তরুলতার ভূত', 'দিন রাত্রির গল্প'-সহ আরও বহু ছবিতে কাজ করেছেন তিনি ।