মুম্বই, 23 মে: গত কয়েক বছরে একের পর এক সেলেবদের শুভ পরিণয় নিয়ে চর্চা চলেছে বলিউডে ৷ তার সাম্প্রতিকতম সাক্ষী রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাটের বিয়ে ৷ এর দিনকয়েক আগেই সাত পাকে বাঁধা পড়েছেন বলিউডের অপর লাভবার্ডস ভিকি কৌশল ও ক্যাটরিনা কাইফ ৷ এ বার আরও এক সুন্দরী কিয়ারা আদবানির (Kiara Advani on marriage plans) এই শুভদিনের অপেক্ষা ৷ দীর্ঘদিন ধরেই তিনি সিদ্ধার্থ মালহোত্রার সঙ্গে প্রেমের বাঁধনে আবদ্ধ, বলিউডে এটাই জোর খবর ৷ তাই তাঁরাও কি এবার এই সম্পর্ককে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন ? এই প্রশ্নে বরাবরই নীরব থেকেছেন কিয়ারা (Kiara Advani breaks silence on her marriage plans)৷ এ বার নিজের আপকামিং ফিল্ম 'যুগ যুগ জিও'র ট্রেলার লঞ্চে এসে তিনি এই নিয়ে নীরবতা ভাঙলেন ৷ জানিয়ে দিলেন, তাঁর বিয়ে নিয়ে তিনি আপাতত কী ভাবছেন !

'যুগ যুগ জিও'তে (Jug Jugg Jeeyo trailer) কিয়ারা ছাড়াও মুখ্য চরিত্রে দেখা যাবে বরুণ ধাওয়ান, অনিল কাপুর ও নীতু কাপুরকে (Kiara Advani film)৷ এই ছবির ট্রেলর প্রকাশ অনুষ্ঠানে গিয়ে সাংবাদিকদের অব্যর্থ প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় কিয়ারাকে ৷ তিনি কবে বিয়ে করে সেটল করছেন, তা জানতে উৎসুক হন সাংবাদিকরা ৷ এতটুকুও না ভেবে সটান জবাব দেন অভিনেত্রী ৷ তিনি বলেন, "বিয়ে ছাড়াও আমি ভালভাবেই সেটল করতে পারি, তাই না ? আমি ভালভাবেই সেটল করেছি ৷ কাজ করছি ৷ উপার্জন করছি আর আমি আনন্দে আছি ৷" এই বলেই নিজের বিয়ের নিয়ে ধোঁয়াশা জিইয়ে রাখলেন অভিনেত্রী ৷

তবে কিয়ারা উত্তর দেওয়ার আগেই সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন চিত্রনির্মাতা করণ জোহর ৷ রসিকতার সুরে তিনি বলেন, "আপনারা তো আমাকে বিয়ের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা করেন না ৷ আমার এখন 50 ৷ আপনারা কি মনে করেন না যে, আমি বিয়ের জন্য যোগ্য ? আমিও বিয়ে করতে পারি ৷ বিয়ে তো কোনও প্রতিভা নয়, বাধ্যবাধকতা ৷"

কর্মক্ষেত্রে কিয়ারাকে সম্প্রতি দেখা গিয়েছে 'ভুল ভুলাইয়া 2'তে, কার্তিক আরিয়ানের সঙ্গে ৷ আনিস বাজমির হরর কমেডি বক্স অফিসে ভালোই সাড়া ফেলেছে ৷ শিগগিরই 'যুগ যুগ জিও'তে দেখা যাবে কিয়ারাকে ৷ 24 জুন এই ছবি মুক্তি পাচ্ছে ৷ এর পরে ভিকি কৌশলের সঙ্গে 'গোবিন্দ নাম মেরা' ও রাম চরণের সঙ্গে 'আরসি 15'-এর কাজও রয়েছে অভিনেত্রীর হাতে ৷ কাজেই আপাতত কাজ নিয়েই তিনি ব্যস্ত ৷ বিয়ে নিয়ে কোনও পরিকল্পনার কথা শোনা গেল না শেরশাহ স্টারের মুখে ৷