মুম্বই, 19 ডিসেম্বর: জোয়া আখতারের নতুন লাইভ-অ্যাকশন ছবি 'দ্য আর্চিস'-এর হাত ধরে বলিউডে পা রাখতে চলেছেন শাহরুখ-কন্যা সুহানা খান, শ্রীদেবী-কন্যা খুশি কাপুর, মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চনের নাতি অগস্ত্য নন্দা-সহ আরও বেশ কয়েকজন তরুণ স্টার (Khushi Suhana Agastya debut film) ৷ নেটফ্লিক্সের এই ছবিটি আসলে ষাটের দশকের বিখ্য়াত কমিকস 'আর্চিস'-এর একটি ভারতীয় রূপান্তর(Khushi Suhana Agastya celebrate wrap of The Archies) ৷ গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে আর্চি, বেটি, ডিল্টন, ইথার, রেগি, ভেরোনিকাদের গ্যাং। তাঁদের নিয়েই এগোবে এই ছবির গল্প ৷ বাঁক নেবে নানা দিকে ৷ সম্প্রতি সেই ছবির শ্যুটিং শেষ হল ৷ সোমবার এমনটাই জানিয়েছেন নির্মাতারা (The Archies film wrap) ৷

নেটফ্লিক্স ইন্ডিয়া তাঁর টুইটার হ্যান্ডেল থেকে জানিয়েছে, "আপনার মিল্ক শেক হাতে নিন আর বলুন আর্চিস ৷ কারণ ছবির শ্যুটিং শেষ হয়েছে ৷ আর এই গ্যাংকে পর্দায় দেখার জন্য আমরা আর অপেক্ষা করতে পারছি না ৷" শ্যুটিং শেষের কথা জানাতে গিয়ে আবেগে ভেসেছেন পরিচালক জোয়া আখতারও ৷ তিনি লিখেছেন, "আর্চিস! শ্যুটিং শেষ ! রা ক্রু। সেরা কাস্ট। সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।"

নেটফ্লিক্সের তরফে জানানো হয়েছে গত 16 ডিসেম্বর শ্যুটিং শেষ হয়েছে আসন্ন ছবিটির ৷ এই প্রোজেক্টটি প্রযোজনার দায়িত্ব রয়েছে টাইগার বেবি ফিল্মসের ওপর ৷ এর আগে ছবির অ্যানাউন্সমেন্ট ভিডিয়োতেই দেখা গিয়েছিল পিরিয়ড ড্রামার উপযুক্ত হিসেবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে প্রত্য়েক চরিত্রকে ৷ আগামী বছর অর্থাৎ 2023 সালে পর্দায় আসতে চলেছে এই ছবি ৷ অন্যদিকে সুহানার বাবা শাহরুখের ছবি 'পাঠান'-ও পর্দায় আসতে চলেছে আগামী 25 জানুয়ারি ৷ তাই এসআরকে ফ্যানেরা এখন প্রস্তুত বড় পর্দায় বাবা ও মেয়ের অভিনয় পুরোপুরি উপভোগ করতে ৷