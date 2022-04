মুম্বই, 15 এপ্রিল : প্যান ইন্ডিয়ান হিসেবে মুক্তি পাওয়ায় হিন্দি বলয়ও বর্তমানে মুখিয়ে থাকে দক্ষিণের বড় বাজেটের ছবিগুলির দিকে ৷ সাম্প্রতিক অতীতে 'পুষ্পা-দ্য রাইজ', 'আরআরআর' চূড়ান্ত সফল হওয়ার পর হিন্দি বলয়ে কেজিএফ-2'র সাফল্য নিয়েও ব্যাপক প্রত্যাশী ছিলেন নির্মাতারা ৷ বৃহস্পতিবার মুক্তির দিনে সেই প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে হিন্দি বলয়ে রেকর্ড গড়ল সুপারস্টার যশ অভিনীত কন্নড় ছবি 'কেজিএফ চ্যাপ্টার -2' ৷ অল্পের জন্য হৃত্বিক রোশন, টাইগার শ্রফ অভিনীত 'ওয়ার'-কে ছাপিয়ে যেতে না-পারলেও ওপেনিং ডে-তে 'বাহুবলী-2', 'ঠাগস অফ হিন্দোস্তান'-র রেকর্ড ভাঙল প্রশান্ত নীল পরিচালিত এই ছবি (KGF Chapter-2 surpasses several records in hindi belt at opening day collection) ৷

বিশ্বব্যাপী বক্স অফিস কালেকশনে এখনও নজির গড়ে চলেছে মার্চে মুক্তি পাওয়া 'আরআরআর' ৷ তবে হিন্দি বলয়ে প্রথমদিনের কালেকশনে কেজিএফ -2 অনেক পিছনে ফেলল এস এস রাজামৌলির ছবিকে ৷ ওপেনিং ডে-তে বিশ্বব্যাপী 223 কোটি টাকার ব্যবসা করলেও হিন্দি বলয়ে প্রথমদিন 'আরআরআর'-এর কালেকশন ছিল 19 কোটি টাকার মত ৷ সেই অঙ্ককে ছাপিয়ে হিন্দি বেল্টে প্রথমদিন 'কেজিএফ-2' ব্যবসা করল প্রায় 50 কোটি ৷

ওয়ারের রেকর্ড এ যাত্রায় অক্ষুন্ন রইলেও হিন্দি বলয়ে প্রথমদিনের কালেকশনে কেজিএফ-2 ভাঙল রাজামৌলির আরেক ব্লকবাস্টার 'বাহুবলী-2', 'ঠাগস অফ হিন্দোস্তান'-এর নজির ৷ মুক্তির প্রথমদিন হিন্দি বলয়ে যথাক্রমে 41 কোটি এবং 48 কোটির ব্যবসা করেছিল ছবি দু'টি ৷ তবে 2019 সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত হিন্দি ছবি 'ওয়ার' তাঁর কমফর্ট জোনে 53 কোটির মত ব্যবসা করেছিল ৷ সবমিলিয়ে মুক্তির প্রথমদিন কন্নড় ছবি কেজিএফ 2-এর সাফল্য হিন্দি বলয়ে যে প্রত্যাশাতীত, সে কথা বলাই যায় ৷

হিন্দি বলয়ের পাশাপাশি মুক্তির প্রথমদিন বিশ্বব্যাপীও বক্স অফিসে সুনামি কেজিএফ-এর ৷ যশ অভিনীত ছবি প্রথমদিন 130 কোটিরও বেশি ব্যবসা করল বক্স অফিসে (KGF-2 collects approx 130 crore on its first day) ৷ মার্কিন মুলুকেও ব্যবসার নিরিখে ওপেনিং ডে-তে দারুণ সফল ছবিটি ৷ প্রথম কন্নড় ছবি হিসেবে মুক্তির প্রথমদিন 1 মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যবসা করল এই পিরিয়ড অ্যাকশন ড্রামা ৷ সিনে সমালোচকদের অনুমান, 'কেজিএফ-2'র মুক্তির দ্বিতীয় দিনে প্রথমদিনের কালেকশনকে ছাপিয়ে যেতে পারে ৷