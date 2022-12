বেঙ্গালুরু , 8 ডিসেম্বর: প্রয়াত প্রবীণ কন্নড় অভিনেতা কৃষ্ণ জি রাও ৷ মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 70 বছর ৷ 'কেজিএফ' এবং 'কেজিএফ চ্যাপ্টার 2' ছবিতে একজন দৃষ্টিহীন ব্যক্তির চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তিনি ৷ তাঁকে বেশ জনপ্রিয়তা দিয়েছিল এই চরিত্রটি (KGF actor Krishna G Rao Passes Away) ৷ 'কেজিএফ' সিরিজের নির্মাতাদের পক্ষ থেকেই জানানো হয়েছে এই দুর্ভাগ্যজনক খবরটি ৷ ছবির সমস্ত দলের পক্ষ থেকে নির্মাতারা এদিন সমবেদনা জানিয়েছেন অভিনেতার পরিবারকে (Krishna G Rao Dies At The Age of 70 ) ৷

সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে এদিন লেখা হয়েছে, "হোম্বল ফিল্মসের পক্ষ থেকে প্রবীণ অভিনেতা কৃষ্ণ জি রাওয়ের পরিবারকে সমবেদনা জানাই ৷ তাঁর মৃত্যুতে আমরা সমব্যথী ৷ কেজিএফ ভক্তরা অবশ্য় তাঁকে 'থাথা'(বৃদ্ধ) হিসাবেই বেশি চেনেন (KGF actor Krishna G Rao Dies )৷" বুধবার বেঙ্গালুরুর বিনায়ক হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্য়াগ করেন তিনি ৷ খবর অনুযায়ী ফুসফুসে সংক্রমণের কারণেই মৃত্যু হয়েছে এই অভিনেতার(KGF actor Krishna G Rao Dies At The Age of 70 )।

তাঁর মৃত্যুর খবরে শোকাহত অভিনয় জগতও ৷ 'কেজিএফ' স্টার রবিনা ট্যান্ডনও তাঁর পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছেন ৷ ইনস্টা স্টোরিতে তিনি লেখেন, "তাঁর পরিবার এবং কেজিএফের সমগ্র পরিবারের প্রতি সমবেদনা ৷" কৃষ্ণজি'র মৃত্যুতে সোশাল মিডিয়া তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করেছেন তাঁর অনুরাগীরাও ৷ 'কেজিএফ'-এর পর কৃষ্ণ জি রাও আরও একটি আসন্ন কন্নড় ছবিতে অভিনয় করেছিলেন ৷ সেই ছবির নাম ছিল 'ন্যানো নারায়ণপ্পা'।