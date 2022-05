দার্জিলিং,23 মে: অভিনেত্রী করিনা কাপুর খান এই মুহূর্তে রয়েছেন শৈলরানি দার্জিলিংয়ে ৷ পরিচালক সুজয় ঘোষের হাত ধরে খুব তাড়াতাড়ি ওটিটি মঞ্চেও অভিষেক হতে চলেছে সইফ পত্নীর (Kareena Kapoor Khan Started Shooting For Her Upcoming film with Sujoy Ghosh)৷ সেই শ্যুটিংয়ের জন্যই এই মুহূর্তে উত্তরবঙ্গে রয়েছেন করিনা ৷ যদিও ছবির নাম এখনও সামনে আসেনি ৷ তবে শিরোনামবিহীন এই হত্যা রহস্যটির পিছনে রয়েছে বিখ্যাত লেখক কেইগো হিগাশিনোর 2005 সালের বেস্ট সেলার জাপানি উপন্যাস 'দ্য ডিভোশন অফ সাসপেক্ট এক্স'-এর কাহিনি ৷

কয়েকদিন ধরেই বাংলার এই শীতল শহর থেকে নানা ভিডিয়ো এবং ছবি পোস্ট করছেন এই অভিনেত্রী ৷ এর আগে তাঁকে দেখা গিয়েছিল ছবির অন্যতম অভিনেতা জয়দীপ আহলাওয়াতের সঙ্গে ছবি পোস্ট করতে ৷ আর এবার যে রিল পোস্ট করলেন বেবো তাতে তাঁর সঙ্গী হিসাবে দেখা গেল অভিনেতা বিজয় বর্মা এবং মেকআপ শিল্পী পম্পি হান্সকে ৷ বিজয়, পাম্পি এবং করিনাকে ঠাণ্ডার মাঝে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আর চায়ের মজা উপভোগ করতে দেখা গল পুরোদমে ৷

ভিডিয়োর ক্যাপশনে তিনি লেখেন, "যখন ঠান্ডা পরে...আপনি জানেন কী কী করতে হবে...ফ্রেঞ্চ ফ্রাই নিন আর তাতে চাট মসলা এবং লাল লঙ্কা ছড়িয়ে দিন....উফফফফ ৷' এই ছবির গল্প গড়ে ওঠে একজন সিঙ্গল মাদার তাঁর কন্যা এবং তাঁদের প্রতিবেশীকে কেন্দ্র করে ৷ গল্পে দেখা যাবে, মেয়েটি একটি অপরাধ ঘটিয়ে ফেলে, তখন মা এবং সেই প্রতিবেশী মিলে পুলিশি তদন্তে বিষয়টিকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন ৷ যদিও ছবিটি কবে সামনে আসবে তা এখনও জানা যায়নি ৷