কালিম্পং, 13 মে : আপাতত কালিম্পংয়ে পাহাড়ের কোলে শ্যুটিংয়ে ব্যস্ত করিনা কাপুর খান ৷ পরিচালক সুজয় ঘোষের হাত ধরে বেবো পা রাখতে চলেছেন ওটিটি প্ল্যাটফর্মে (Kareena Kapoor Khan Started Shooting For Her Upcoming film with Sujoy Ghosh) ৷ যদিও ছবির নাম এখনও সামনে আসেনি ৷ শিরোনামবিহীন এই হত্যা রহস্যটির পিছনে রয়েছে বিখ্যাত লেখক কেইগো হিগাশিনোর 2005 সালের বেস্ট সেলার জাপানি উপন্যাস 'দ্য ডিভোশন অফ সাসপেক্ট এক্স' ৷

কয়েক দিন আগেই শ্যুটিংয়ের প্রস্তুতির একটি ছবি সামনে এসেছিল করিনার ইনস্টাগ্রাম থেকে ৷ এবার ফের সহ অভিনেতা জয়দীপ আহলাওয়াতের সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করলেন বেবো ৷ ছবিতে দেখা যায় ফ্য়ানেদের উদ্দেশে পাউট করছেন বেবো আর ক্ল্যাপস্টিক নিয়ে তাঁর সঙ্গেই রয়েছেন জয়দীপ ৷ ছবির ক্যাপশনে তিনি লেখেন, "সেরা পারফর্মারদের একজনকে পেলাম তাঁর কঠিন পারফরম্য়ান্সের জন্য়- দ্য পাউট ৷ একে অপরের থেকে অনেক কিছু শেখার আছে ৷" অন্য়দিকে জয়দীপও জানান তিনি 'পাউট' শেখার চেষ্টা করেছিলেন বেবোর কাছে কিন্তু খুব খারাপভাবে ব্যর্থ হন তিনি ৷

'কাহানি' ছবির পরিচালক সুজয় ঘোষের নতুন ছবির শ্য়ুটিং এভাবেই শুরু হয়েছে ৷ এই ছবির গল্প গড়ে ওঠে একজন সিঙ্গল মাদার তাঁর কন্যা এবং তাঁদের প্রতিবেশীকে কেন্দ্র করে ৷ গল্পে দেখা যাবে, মেয়েটি একটি অপরাধ ঘটিয়ে ফেলে, তখন মা এবং সেই প্রতিবেশী মিলে পুলিশি তদন্তে বিষয়টিকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন ৷ জয়দীপ, করিনা ছাড়াও এই ছবিতে দেখা যাবে বিজয় বর্মাকে ৷