মুম্বই, 23 ফেব্রুয়ারি: যে দিন তাঁর পরিচালিত ইমার্জেন্সি (Kangana film Emergency release on Oct 20) মুক্তি পাবে, সে দিনই মুক্তি পেতে চলেছে টাইগার শ্রফের 'গণপথ' এবং ভূষণ কুমারের 'ইয়ারিয়াঁ 2'৷ টিজার প্রকাশ করে মুক্তির তারিখ জানিয়েছেন এই দুই ছবির নির্মাতারা ৷ এরপরই তাঁদের নিশানা করে গর্জে উঠলেন অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত (Kangana Slams Ganapath and Yarrian 2)৷ একের পর এক টুইট করে তাঁর অভিযোগ, তাঁর ছবি সফল হতে পারে এই আশঙ্কা করেই ইচ্ছাকৃত ভাবে তাঁর ছবি মুক্তির দিনে অন্য দুটি ছবির মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন 'বলিউডের মাফিয়ারা' (Tiger Shroff Ganpath release on Oct 20)৷

গণপথ ও ইয়ারিয়াঁ 2-কে তোপ কঙ্গনার: টাইগার শ্রফ এবং অমিতাভ বচ্চন অভিনীত 'গণপথ' বুধবার তাদের টিজার প্রকাশ করেছে । তাদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে কঙ্গনা টুইটে লিখেছেন, "যখন আমি ইমার্জেন্সির মুক্তির তারিখ খুঁজছিলাম, তখন দেখতে পাই যে চলতি বছরের সিনেমা ক্যালেন্ডার প্রায় ফাঁকাই আছে ৷ সম্ভবত হিন্দি শিল্পের বিপর্যয়ের কারণে এটা হয়েছে ৷ আমার পোস্ট প্রোডাকশনের সময়সীমার ভিত্তিতে আমি 20 অক্টোবর মুক্তির জন্য বেছে নিই ।"

'প্যানিক হচ্ছে বলিউড মাফিয়া গ্যাং-এর': দ্বিতীয় টুইটে তিনি আরও লেখেন, 20 অক্টোবর তাঁরা চলচ্চিত্রের মুক্তি ঘোষণা করেছেন ৷ পুরো অক্টোবর ফাঁকা রয়েছে, নভেম্বর, ডিসেম্বর এমনকী সেপ্টেম্বরও তাই ৷ কিন্তু আজ মিস্টার অমিতাভ বচ্চন এবং টাইগার শ্রফ তাঁদের উচ্চাভিলাষী প্রকল্পের মুক্তি ঘোষণা করেছেন 20 অক্টোবর ৷ কঙ্গনার কথায়, মনে হচ্ছে প্যানিক হচ্ছে বলিউড মাফিয়া গ্যাং-এর ৷

বলিউড ইন্ডাস্ট্রিকে একহাত কঙ্গনার: এখানেই থেমে থাকেননি 'তনু ওয়েডস মনু' অভিনেত্রী ৷ তিনি ফের টুইট করে লেখেন, ইমার্জেন্সির ট্রেলার প্রকাশের এক মাস আগে মুক্তির তারিখ ঘোষণা করেছেন তিনি ৷ তবে এখন দুটি ফিল্মের মুক্তি ও তাঁর ছবির মুক্তি একই তারিখে হচ্ছে ৷ যখন সারা বছর ফাঁকা আছে, তখন তাঁর ছবির মুক্তির দিনেই কেন অন্য দুটি ছবির মুক্তির তারিখ রাখা হল, শেষ টুইট থ্রেডে সেই প্রশ্ন তুলেছেন কঙ্গনা ৷ ইংরেজি হরফে লেখা হিন্দিতে চোখা চোখা ভাষায় তিনি লিখেছেন, "ইন্ডাস্ট্রির এতটা খারাপ অবস্থা, তাও এত দুর্বুদ্ধি ? তোমরা সবাই কী খাও ? কীভাবে এতটা আত্মধ্বংসী হও ?"

আরও পড়ুন: 'দেশ শুধু খানেদের ভালোবাসে' বলে আবারও ট্রোলের শিকার কঙ্গনা

ইন্দিরা গান্ধির চরিত্রে কঙ্গনা: কঙ্গনা রানাওয়াত ইমার্জেন্সির পরিচালক, প্রযোজক ও মুখ্য অভিনেত্রী ৷ ফলে তাঁর কেরিয়ারের জন্য এই ছবি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ৷ তিনি এক সময়ে বলেছিলেন যে, এই ছবিটি তরুণ প্রজন্মকে বর্তমান ভারতের সামাজিক-রাজনৈতিক ল্যান্ডস্কেপ এবং অপারেশন ব্লু স্টার-সহ এর রাজনৈতিক ইতিহাস বুঝতে সাহায্য করবে ৷ তিনি 'ইমার্জেন্সি' ছবিতে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির চরিত্রে অভিনয় করেছেন ।

দশেরায় মুক্তি পাচ্ছে বলিউডের তিন ফিল্ম: অপরদিকে, বাশু ভগনানির ফিল্ম 'গণপথ' একটি অ্যাকশন ফিল্ম । এই ছবিতে আছেন টাইগার শ্রফ, কৃতি স্যানন এবং অমিতাভ বচ্চন ৷ এ ছাড়াও 20 অক্টোবর মুক্তি পাচ্ছে ভূষণ কুমারের 'ইয়ারিয়াঁ 2'৷ এই ছবি 2014 সালের ফিল্ম 'ইয়ারিয়াঁ'-এর সিক্যুয়েল ৷

টাইগার শ্রফ, কৃতি স্যানন এবং অমিতাভ বচ্চনের গণপথ এবং ভূষণ কুমারের 'ইয়ারিয়াঁ 2' এবং কঙ্গনা রানাওয়াতের ইমার্জেন্সি মুক্তি পেতে চলেছে চলতি বছর দশেরায় ৷ যেহেতু তিনটি ছবি একই দিনে মুক্তি পাচ্ছে, তাই বক্স অফিসে কে জায়গা করে নিতে পারে, সে দিকেই নজর থাকবে সিনেপ্রেমীদের ৷