চেন্নাই, 24 নভেম্বর: হাসপাতালে ভর্তি দক্ষিণী অভিনেতা কমল হাসান (Kamal Haasan admitted to a hospital in Chennai )৷ বুধবার শ্রী রামচন্দ্র মেডিকেল সেন্টারে (SRMC) ভর্তি করা হয় তাঁকে । খবর অনুযায়ী, তাঁকে রুটিন স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্যই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । জ্বরের কারণে তিনি অসুস্থ বোধ করছিলেন । আপাতত চিকিৎসকরা তাঁকে আগামী দু'দিন সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। সূত্রের খবর অনুযায়ী আজই হাসপাতাল থেকে মুক্তি দেওয়া হতে পারে কমল হাসানকে(Kamal Haasan in Hospital) ৷

বিস্তারিত আসছে...