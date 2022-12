মুম্বই, 22 ডিসেম্বর: কিং খানের আগামী ছবি 'পাঠান' নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই ৷ প্রথম গান 'বেশরম রং' রিলিজ হতে না-হতেই শুরু হয়েছে ট্রলিং ৷ কারও দাবি এই ছবি এখনই বয়কট করা দরকার ৷ কারও দাবি দীপিকার এই 'অশ্লীল নাচ' বাদ না-দিলে তাঁরা ছবিটি রিলিজ করতে দেবেন না ৷ ইতিমধ্যেই এই নিয়ে মুখ খুলেছেন মধ্য়প্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র (Minister Narottam Mishra on pathaan) ৷ বিতর্কের মধ্যেই এবার সামনে এল 'পাঠান'-এর দ্বিতীয় গান 'ঝুমে জো পাঠান'(Pathaan second song Jhoome Jo Pathaan) ৷

গানটি গেয়েছেন অরিজিৎ সিং এবং সুকৃতি কক্কর(Jhoome Jo Pathaan song from Pathaan is out now ) ৷ গলা মিলিয়েছেন বিশাল শেখরও ৷ সুরের দায়িত্বও সামলেছেন তাঁরাই ৷ কথা লিখেছেন কুমার ৷ ফের একবার গানে নজর কাড়ল শাহরুখ-দীপিকার কেমিস্ট্রি ৷ বুধবার ইনস্টাগ্রামে গানের কিছু পোস্টার শেয়ার করে এসআরকে জানিয়েছিলেন, 'ঝুমে জো পাঠান, মেরি জান মেহফিল লুট জায়ে!...ধৈর্য ধরুন, কাল ঠিক সকাল এগারোটায় ৷ পাঠানের প্রতিশ্রুতি রইল ৷'

এই গান নিয়ে ইতিমধ্য়েই মুখ খুলেছেন পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দও ৷ বুধবারই পরিচালক বলেছিলেন, "ঝুমে জো পাঠান গানটিকে পাঠান-এর স্পিরিট বলা যেতে পারে ৷ যা অনন্য শাহরুখ ফুটিয়ে তুলেছেন ছবিতে ৷ এই গান তুলে ধরবে সুপার স্পাই পাঠানের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলিকে ৷ তাঁর শক্তি, তাঁর আত্মবিশ্বাস এমনভাবে ফুটে ওঠে তাতে যে কেউ এই গানের সঙ্গে নেচে উঠবে (Jhoome Jo Pathaan song from Pathaan) ৷"

আরও পড়ুন: 'পাঠান' বিতর্কের মাঝেই টম হ্যাঙ্কস, টম ক্রুজদের সঙ্গে একাসনে এসআরকে

সিদ্ধার্থ জানিয়েছিলেন গানটিতে কাওয়ালির একটি আধুনিক ফর্মকে তুলে ধরা হয়েছে ৷ দীপিকা এবং শাহরুখের রসায়ন আরও দেখা যাবে এই গানে ৷ নতুন বছর 25 জানুয়ারি মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবি ৷ হিন্দির সঙ্গে সঙ্গে তামিল এবং তেলেগুতেও একই দিনে মুক্তি পাবে ছবিটি (Pathan will be released on 25 January 2023) ৷ এর আগে শাহরুখের 57তম জন্মদিনে সামনে এল বহু প্রতীক্ষিত এই ছবির টিজার (Shah Rukh Khan unveils Pathaan teaser) ৷ আর টিজারেই ইঙ্গিত মিলেছিল দেশাত্মবোধ, অ্য়াকশন এবং সাসপেন্সের একটা জমজমাট পটবয়লার হতে চলেছে এই ছবি ৷