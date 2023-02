মুম্বই, 6 ফেব্রুয়ারি: রজনীকান্তের আগামী ছবি 'জেলার'-এর জন্য় এখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রয়েছেন তাঁর তামাম অনুরাগীরা ৷ এই ছবিতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করতে চলেছেন জ্যাকি শ্রফও ৷ এবার ছবির একটি নতুন পোস্টার শেয়ার করলেন অভিনেতা (Jackie Shroff New Film Jailer)৷ যেখানে সামনে এসেছে তাঁর চরিত্রের প্রথম ঝলক ৷ এই ছবির জন্য রজনীকান্ত জুটি বেঁধেছেন নেলসন দিলীপ কুমারের সঙ্গে ৷ তার সঙ্গেই ছবিতে আরও দেখা যাবে তমন্না ভাটিয়া, রাম্যা কৃষ্ণান, প্রিয়াঙ্কা আরুল মোহনের মতো পরিচিত অভিনেতা-অভিনেত্রীরা (New Film Jailer is Coming Soon) ৷

কয়েকদিন আগেই সামনে এসেছিল রজনীকান্তের ফার্স্ট লুক ৷ তাঁকে পোস্টারে দেখা গিয়েছিল একেবারে খাঁকি পোশাকে ৷ তাঁর এই চরিত্র দেখেই দর্শকরা আন্দাজ করে নিয়েছিলেন রজনীকান্তের ছক মেনেই আসতে চলেছে আরেকটি অ্যাকশন এন্টারটেইনার ৷ ঠিক তেমনই জ্যাকির প্রথম লুকেও রয়েছে একই আভাস ৷ পোস্টারে দেখা গিয়েছে তাঁর মুখ কঠিন এবং গলায় জড়ানো রয়েছে একটি স্কার্ফ ৷ যা তাঁর মুখটাও কিছুটা ঢেকে রেখেছে ৷ আর তাতেই চরিত্রেরও কিছুটা আন্দাজ যে মিলেছে তা বলাই বাহুল্য ৷

রবিবার ইনস্টাগ্রামে তাঁর ভক্তদের জন্য় এই পোস্টারটি শেয়ার করেছেন অভিনেতা ৷ ছবির গল্প নিয়ে খুব বেশি কিছু অবশ্য় এখনও জানা যায়নি ৷ ছবিটির প্রযোজনা করতে চলেছে সান পিকচার্স ৷ সুপরিচিত স্টাইলিস্ট আলিম হাকিমকেও বুক করা হয়েছে এই ছবির জন্য ৷ গতবছর অগস্ট মাসে শুটিং শুরু হয়েছিল এই ছবির ৷ যদিও ছবিটি কবে পর্দায় আসবে, তা নিয়ে এখনও কোনও খবর সামনে আসেনি ৷

প্রসঙ্গত, সুপারস্টারের রজনীর এটি 169তম ছবি ৷ অন্যদিকে এই ছবি ছাড়াও আরও একটি ছবি নিয়ে এই মুহূর্তে চর্চায় রয়েছেন জ্যাকি শ্রফ ৷ আগামীতে তাঁর বাপ ছবিতে মিঠুন চক্রবর্তী, সানি দেওল এবং সঞ্জয় দত্তের সঙ্গে জুটি বাঁধতে চলেছেন তিনি ৷ বিবেক চৌহানের পরিচালনায় আগামীতে পর্দায় আসতে চলেছে এই ছবি ৷ ন'য়ের দশকের অ্যাকশন ছবির নস্টালজিয়াকে আরও একবার ফিরিয়ে আনবে এই ছবি ৷