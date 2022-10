হায়দরাবাদ, 31 অক্টোবর: দীর্ঘদিন প্রবাসে কাটানোর পর অবশেষে দেশের মাটিতে ফেরার আনন্দটাই যে আলাদা তা বলাই বাহুল্য় ৷ এই মুহূর্তে ঠিক একইরকম অনুভূতি হচ্ছে হলি-বলি অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়ারও ৷ প্রায় তিন বছর বিদেশে কাটানোর পর অবশেষে দেশে ফিরছেন তিনি (Priyanka Chopra in Mumbai )৷ ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে প্রিয়াঙ্কা তাঁর ইউএসএ-মুম্বই ফ্লাইটের বোর্ডিং পাসের একটি ছবি শেয়ার নিজের অনুভূতি এদিন সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন অভিনেত্রী (Priyanka Chopra is coming to India after 3 years)৷

স্টোরির ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, 'অবশেষে...প্রায় 3 বছর পর বাড়ি যাচ্ছি(Priyanka Chopra) ৷' এরই সঙ্গে একটি রেড হার্ট ইমোজিও শেয়ার করেছেন অভিনেত্রী ৷ প্রিয়াঙ্কা গত কয়েক বছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন (Priyanka Chopra in India)। প্রথমবার 12 বছর বয়সে পড়তে আমেরিকা চলে গিয়েছিলেন । এরপর বলিউডে এসে নিজের কেরিয়ার শুরু করেন নায়িকা ৷ তারপর ভারতীয় ছবিতে সাফল্য় লাভের পর কাজ শুরু করেন হলিউডেও ৷ 2015 সালে পাকাপাকিভাবে বিদেশি ছবিতে কাজ শুরু করেন তিনি ৷

ব্যক্তিগতভাবেও আমেরিকার সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক তৈরি হয়েছে তাঁর(Priyanka is Coming to Home) ৷ তাঁর স্বামী নিক জোনাস একজন হলিউড তারকা ৷ অন্যদিকে তাঁর কন্য়া মালতি মারি জোনাসের জন্মও বিদেশের মাটিতেই ৷ এই বছরেই সারোগেসির মাধ্য়মে মা হয়েছেন প্রিয়াঙ্কা ৷

অভিনয়ের কথা বলতে গেলে বেশ কয়েকটি কাজ হাতে রয়েছে প্রিয়াঙ্কার(Priyanka Chopra New Projects) ৷ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, বলিউড প্রজেক্ট 'জি লে জরা'-তে ক্যাটরিনা কাইফ এবং আলিয়া ভাটের সঙ্গে জুটি বাঁধবেন তিনি ৷ আবার 'ইটস অল কামিং ব্যাক', 'সিটাডেল'-এর মত সিরিজেও দেখা যাবে তাঁকে ৷