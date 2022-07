কলকাতা, 27 জুলাই: চলতি বছরের 26 মার্চ বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় শুরু হয় জমজমাট গেম শো 'ইস্মার্ট জোরি'। সঞ্চালনায় মেগাস্টার জিৎ । সেলেবরা তাঁদের রিয়েল লাইফ জুটিকে সঙ্গে নিয়ে খেলতে আসেন এখানে । অভিনয়ের বাইরে নিজেদের দক্ষতা প্রমাণ করার জায়গা এই 'ইস্মার্ট জোরি'র মঞ্চটি । এবার আসছে 'ইস্মার্ট জোরি' গ্র‍্যান্ড ফিনালে । থাকছে একাধিক চমক (Ismart Jodi Grand Finale is Coming Soon With New Twists) ৷

প্রশ্নোত্তরের খেলার পাশাপাশি নানা রকমের কায়িক পরিশ্রমও করতে হয় সকলকে । এমন সব টার্গেট তাঁদের দেওয়া হয় যা তাঁরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে কোনওদিন করতে হতে পারে । ক্ষেতে ফসল বোনা থেকে শুরু করে স্ট্রিট ফুড বানানো কিংবা বাড়ির পুরনো নাইটি রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিক্রি করা- সবই করতে হয়েছে তাঁদের । ক্ষমতা জাহির করতে না পারলে ছিল এলিমিনেশন পর্ব । আর সেই নিয়ম মেনেই পাঁচটি জোরি খেলবে গ্র‍্যান্ড ফিনালের মঞ্চে । সুদীপ মুখোপাধ্যায়- পৃথা মুখোপাধ্যায়, ভরত কল-জয়শ্রী মুখোপাধ্যায়, অনীক ধর-দেবলীনা ধর, সৌরভ সাহা-সুস্মিতা সাহা, রাজা গোস্বামী-মধুবনী গোস্বামীর মধ্যে হবে চুড়ান্ত পর্বের লড়াই ।

অনেক পথ, অনেক লড়াই পেরিয়ে এবার ফলাফলের দিকে জোরিরা

এদিনের অন্য আকর্ষণ দেব এবং জিৎ-এর মধ্যে লড়াই । কে জিতবে কে হারবে জানা যাবে সেদিনই । মঙ্গলবার বিকেলে চ্যানেলের তরফে এক ভার্চুয়াল প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করা হয় । হাজির ছিলেন ভরত, জয়শ্রী, সুদীপ, পৃথা, সৌরভ, সুস্মিতা, মধুবনী । প্রত্যেকেই নিজেদের এত দিনের জার্নি নিয়ে নানা কথা বলেন ।

প্রশ্ন ছিল, ফাইনালের জন্য কীভাবে প্রস্তুতি নিয়েছেন সকলে? সুদীপের কাছ থেকে উত্তর আসে, "কী খেলা বা কী টার্গেট আসতে চলেছে জানা ছিল না । তাই অনুশীলনের অবকাশই ছিল না ।" সৌরভ এবং সুস্মিতা জানান, বাড়িতে কে কত তাড়াতাড়ি সবজি কাটতে পারে তার কম্পিটিশন হত দুজনের মধ্যে । অনীক বাজার থেকে এসে দু-তিনটে জিনিস লুকিয়ে রেখে খুঁজে বের করতে বলত দেবলীনাকে। এদিন ভরত কল জানান, "আমি এই শো-তে আসার আগে জানতামই না জয়শ্রী এত ঝগড়া করতে পারে !"

ওদিকে মঞ্চে মধুবনী কোনও কিছু না পারলে তাঁকে বাড়িতে ফিরে প্রচণ্ড মেজাজ দেখাতেন রাজা । সব দোষ যেন মধুবনীরই । এরকমই সব মজার কাণ্ড ঘটে গিয়েছে 'ইস্মার্ট জোরি'র অন্দরে এবং বাইরে । বিভিন্ন সময়ে আগমন ঘটেছে অন্যান্য সেলেবদের । এসেছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, বিজয়েতা পণ্ডিত, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, ইন্দ্রাশিস রায়, মানালি দে সহ আরও অনেকে । আর এবার জিতকে চ্যালেঞ্জ জানাতে হাজির হবেন দেব । আসবেন শান, রুকমিনী, মনামীও । আগামী 31 জুলাই রাত আটটায় জমজমাট গ্র‍্যান্ড ফিনালের সম্প্রচার ।