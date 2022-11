দিসপুর, 17 নভেম্বর: তাঁর নতুন ছবির জন্য এই মুহূর্তে অসমে রয়েছেন হৃতিক রোশন ৷ তিনি অসম পৌঁছানোর পরেই তাঁকে ঘিরে ধরে শুভেচ্ছা জানান ফ্যানেরা ৷ সেই ভিডিয়ো এখন রীতিমতো ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায় ৷ ভক্তদের দেখে ভীষণ খুশি হৃতিকও(Hrithik Roshan asks fans to wish him luck as he shoots ) ৷ তাঁর শেষ ছবি 'বিক্রম বেদা' সমালোচকদের কাছে দারুণ প্রশংসা কুড়িয়েছে ৷ সইফ এবং হৃতিকের জুটির এই ছবি সাফল্য পেয়েছিল বক্স অফিসে(Hrithik And Deepika in Assam for Fighter shooting ) ৷

এবার নতুন ছবির শুটিং ছবি 'ফাইটার'-এর শুটিং নিয়ে কোনও খামতি রাখতে চান না হৃতিক ৷ এদিন তাঁকে দেখে ভক্তদের রীতিমতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে দেখতে যায় ৷ অনুরাগীদের শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা খুবই দরকার তাঁর এই শুটিংয়ের জন্য় সেকথা জানান হৃতিকও ৷ এই ছবিতে হৃতিকের সঙ্গে জুটি বাঁধবেন দীপিকাও ৷ বৃহস্পতিবার তিনিও মুম্বই বিমানবন্দর থেকে রওনা দিলেন অসমের উদ্দেশ্য়ে ৷ কালো ব্লেজার আর সাদা সোয়েটপ্যান্টে নিজেকে সাজিয়েছিলেন দীপিকা ৷

সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত এই ছবিতে ব্যবহার করা হয়েছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ৷ চিত্রগ্রহণের জন্য বেশকিছু স্পেশাল টেকনিক ব্যবহার করেছেন নির্মাতারা ৷ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে শুটিং করা হয়েছে এই ছবিটির ৷ ইতিমধ্য়েই নির্মাতাদের তরফে ছবি মুক্তির দিনক্ষণও ঘোষণা করা হয়েছে ৷ নির্মাতাদের দাবি অনুযায়ী, বড়পর্দায় এই ছবিটি মুক্তি পেতে চলেছে 2024 সালের 25 জানুয়ারি (Deepika Padukone Hrithik Roshan Film Release Date)৷ অবশ্য় আগে এই ছবির প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল আগামী বছর 26 জানুয়ারি ৷ কিন্তু এখন সেই তারিখ বদলে দিয়েছেন নির্মাতারা (Fighter First Look)৷