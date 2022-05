মুম্বই, 27 মে : অভিনেত্রী জিনেলিয়া দেশমুখ ফের একবার মেতে উঠেছেন লাইট, ক্যামেরা, অ্যাকশন নিয়ে ৷ তাঁর আসন্ন ছবি 'মিস্টার মাম্মি'-র শ্যুটিং শেষ হয়েছে মাত্র কয়েকদিন আগেই ৷ এবার ফের ফ্যানেদের সুখবর দিলেন জেনেলিয়া ৷ আরও একটি নতুন ছবির কাজ শুরু করে দিলেন অভিনেত্রী ৷ ছবির নাম 'ট্রায়াল পিরিয়ড' (Genelia Deshmukh Starrer Trial Period Goes on The Floors) ৷ শুক্রবার নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরির মাধ্যমে অনুরাগীদের সঙ্গে এই খবর শেয়ার করে নিয়েছেন অভিনেত্রী ৷

নতুন ছবি 'ট্রায়াল পিরিয়ড'-এর শ্য়ুটিংয়ের কাজ শুরু করলেন জেনেলিয়া দেশমুখ

সেটে যাওয়ার পথে গাড়ি থেকে একটি ভিডিয়ো এদিন শেয়ার করেছেন জিনেলিয়া ৷ এই বছর নিজের চতুর্থ ছবির জন্য কাজ শুরু করলেন তিনি ভিডিয়ো ক্লিপের সঙ্গে সঙ্গে একটি ছোট বার্তাও দিয়েছেন অভিনেত্রী ৷ জিনেলিয়া লেখেন, "আরেকটি নতুন শুরুর জন্য আমার যাত্রা শুরু করলাম... নতুন ছবি ট্রায়াল পিরিয়ড ৷ এবছরের চতুর্থ ছবি... হ্যাঁ সত্যিই দারুণ লাগছে ৷"

ছবির পরিচালনা করতে চলেছেন আলিয়া সেন ৷ নিজের ইনস্টা অ্যাকাউন্ট থেকে ক্ল্যাপস্টিকের একটি ছবি শেয়ার করেছেন তিনিও ৷ ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে অভিনেতা মানব কলকেও ৷ কবে নাগাদ এই ছবি পর্দায় আসবে তা অবশ্য় এখনও জানা যায়নি ৷