কলকাতা,18 জানুয়ারি: আজ অভিনেত্রী ঋদ্ধিমা ঘোষের 34তম জন্মদিন ৷ আর জন্মদিনে স্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে মিষ্টি একটি শুভেচ্ছাবার্তা লিখলেন স্বামী গৌরব চক্রবর্তী (Gaurav Chakrabarty Wishes Ridhima Ghosh on Her Birthday) ৷ 2017 সালে সব্যসাচী পুত্র গৌরবের সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়েছিলেন ঋদ্ধিমা (Gaurav Chakrabarty Wishes Ridhima Ghosh)৷ তারপর থেকেই সোশাল মিডিয়ার সেনসেশন এই জুটি ৷ অভিনয় তো বটেই তাঁদের জীবনের খুঁটিনাটিও ফ্যানেদের নখ দর্পনে ৷ বুধবার স্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে সাগরের বেলাভূমি থেকে দু'টি সুন্দর ছবি পোস্ট করেছেন গৌরব ৷

ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, "আমার প্রিয় ভ্রমণসঙ্গী এবং আমার জীবনের একমাত্র ভালোবাসা ৷ শুভ জন্মদিন ঋদ্ধিমা (Ridhima Ghosh 34th Birthday)৷" তাঁর এই পোস্টের নীচে ঋদ্ধিমাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অন্যরাও (Gaurav Chakrabarty Birthday Wish For Ridhima Ghosh)৷ নেটিজেন অনেকেই আবার শেয়ার করেছেন রেড হার্ট ইমোজিও ৷

প্রসঙ্গত, ঋদ্ধিমা তাঁর কেরিয়ার শুরু করেছিলেন ছোটপর্দার মাধ্যমে ৷ 'বউ কথা কও' ধারাবাহিকের হাত ধরে অভিনয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল তাঁর ৷ এরপর ছোট পর্দার সঙ্গে সঙ্গে বড়পর্দাতেও পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন ঋদ্ধিমা ৷ তাঁর প্রথম সিনেমার নাম ছিল 'ফ্রেন্ড' ৷ আর সালটা ছিল 2009 ৷ এই বছরই 'অমর সঙ্গী' ছবিতেও কাজ করেছিলেন এই নায়িকা ৷ এরপর 'রঙ মিলান্তি','ল্যাপটপ', 'রাজকাহিনি', 'হঠাৎ সেদিন', 'বাইসাইকেল কিক'-এর মতো একাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি ৷

বড় পর্দার সঙ্গে জমিয়ে কাজ করেছেন ছোটপর্দাতেও ৷ 'বউ কথা কও'-এর পর 'মহানায়ক' এবং 'ব্যোমকেশ' ধারাবাহিকেও কাজ করেছেন তিনি ৷ ব্যোমকেশ ধারাবাহিকে তিনি অভিনয় করেছিলেন সত্যবতীর ভূমিকায় ৷ আর তাঁর সঙ্গে এই ধারাবাহিকে ব্যোমকেশের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন গৌরব স্বয়ং ৷ এর পরপরই অবশ্য় রিল লাইফেও পর্দার ব্যোমকেশের গলায় মালা দেন ঋদ্ধিমা ৷ আগামীতে ফের একবার একসঙ্গে পর্দায় আসবেন গৌরব-ঋদ্ধিমা ৷ এবার তাঁদের দেখা যাবে জি5-এর নতুন প্রজেক্ট 'সেভেন' ছবিতে ৷ এখানে অঞ্জন দত্ত, রাহুল বন্দোপাধ্য়ায়, অঙ্কিতা চক্রবর্তী, সুপ্রভাত দাস এবং সুজন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে স্ক্রিনশেয়ার করবেন তাঁরা ৷