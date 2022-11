কলকাতা,15 নভেম্বর: গত 14 নভেম্বর ছিল শিশুদের দিন বা শিশু দিবস। আর এই হিন্দুস্তান রেকর্ড থেকেই প্রকাশিত হল "গানে গানে অন্তরা (ছবিতে মোড়া গানের গল্প)" নামের সলিল চৌধুরীর ছোটদের গানের একটি সুন্দর কমিক বুক। ঠিক যেমন অরণ্যদেব, টিনটিনদের বইতে ঘটনা প্রবাহ অলংকরণ সহযোগে বলা হয়, এই বইতে গানের গল্পরূপ ছবির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে । সঙ্গে উপরি পাওনা গানের শেষে তার স্বরলিপি । এমন বই এই প্রথম ।

আগামী 19 নভেম্বর সলিল চৌধুরীর জন্মদিন। অন্তরা চৌধুরীর ছোটোদের গান আজও সমাদৃত । এবার চারটি জনপ্রিয় গানকে বেছে নিয়ে তার ওপর বই প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হল কর্তৃপক্ষের তরফে । এক সময় এই হিন্দুস্থান রেকর্ডের ব্যানার থেকেই মুক্তি পেয়েছিল অন্তরা চৌধুরীর ছোটোদের গানগুলি ৷ বাঙালির মন জুড়ে বড় জায়গা করে নিয়েছে এই সুন্দর গানের ডালি( Songs by Antara Chowdhury ) ৷

আর সেই গানের বিপুল জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখেই হিন্দুস্তান রেকর্ডের ঐতিহাসিক ভবনে প্রকাশিত হলো এই বিশেষ বইটি (Comic Book on The Stories of the Songs)। উপস্থিত ছিলেন গায়িকা অন্তরা চৌধুরী, বিশেষ অতিথি হিসাবে হাজির ছিলেন পণ্ডিত তন্ময় বোস,পায়েল সাহা, রিয়াদ সাহা-সহ আরও অনেকেই । ছিল অন্তরার ছাত্রছাত্রীরাও ৷ খুশি অন্তরাও।

সংস্থার কর্ণধার শোভন লাল সাহা বলেন,"অন্তরা চৌধুরীর সাথে হিন্দুস্থান রেকর্ডের সম্পর্ক শুরু হয়েছিল যখন ওনার সাত বছর বয়স । আমরা এত বছর পরে তাঁর এবং তাঁর মিউজিক স্কুল সুরধ্বনি-এর সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে খুবই খুশি হয়েছি । আমরা আবার শিশুদের বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে নতুন উদ্যমে ভবিষ্যতের বেশ কিছু কাজ করতে তৈরি।"

সলিল কন্যা অন্তরা চৌধুরী বলেন, "আমি এমন একজন জিনিয়াস শিল্পীর কন্যা হিসেবে সৌভাগ্যবান মনে করি ৷ তিনি তাঁর দুর্দান্ত কম্পোজিশন দিয়ে সঙ্গীত জগৎকে বিভোর করে দিয়েছিলেন । এটা আমার জন্য আশীর্বাদ যে আমি আমার বাবা প্রয়াত সলিল চৌধুরী আমার জন্য তৈরি করা কিছু কম্পোজিশন গাওয়ার সুযোগ পেয়েছি - যেগুলো 1977 সালে ইনরেকো প্রকাশ করেছিল। আজ আমি গর্বিত যে আমার গাওয়া চারটি গান শুধুমাত্র শিশুদের জন্য নতুন ভাবে কমিক বুক করে প্রকাশ করা হয়েছে। আমি এই ইউনিক উদ্যোগের জন্য হিন্দুস্থান মিউজিক পাবলিশিং প্রাইভেট লিমিটেডের সাফল্য কামনা করছি।"