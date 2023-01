মুম্বই, 18 জানুয়ারি: বিজেপি কর্মীদের সিনেমা নিয়ে "অপ্রয়োজনীয়" মন্তব্য না করার নির্দেশ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সূত্রের দাবি, মঙ্গলবার দু'দিনব্যাপী জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকের শেষ দিনে এই নিয়ে মুখ খুলেছেন তিনি ৷ সম্প্রতি শাহরুখ খানের ছবি 'পাঠান' নিয়ে মারাত্মক বিতর্ক শুরু হয় ৷ এই ছবির প্রথম গান 'বেশরম রং' মুক্তি পেতে না পেতেই তা নিয়ে শোরগোল পড়ে যায় ৷ গানে দীপিকার আবেদনময়ী লুককে অশ্লীল বলে মন্তব্য করেছিলেন গেরুয়া শিবিরের একাধিক নেতা ৷ কিছু বিজেপি কর্মী দীপিকার পোশাকের রং নিয়েও মুখ খোলেন ৷ তা নিয়ে বিতর্কও হয়। শিল্পীদের স্বাধীন মত প্রকাশেক অধিকার থাকবে না কেন তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছ । এই আবহে সরব হলেন প্রধানমন্ত্রী (PM modi on boycott bollywood trend ) ৷

দীপিকার পোশাকের রং কেন গেরুয়া? এই নিয়েও প্রশ্ন তোলেন কোনও কোনও কর্মী ৷ কারও মতে, এই বিশেষ রঙটিকে অপমান করা হয়েছে এই গানে ৷ আর তাই গানটি ধর্মীয় ভাবাবেগকে আঘাত করেছে ৷ কেউ কেউ দীপিকার নাচ এবং অঙ্গভঙ্গিকে অশ্লীল বলে দাবি করেছিলেন (Pathaan controversy)৷ সবমিলিয়ে এই গান নিয়ে বিতর্ক রীতিমতো তুঙ্গে উঠেছিল ৷ শুধু 'পাঠান' নয়, এর রণলিয়ার 'ব্রহ্মাস্ত্র', আমিরের 'লাল সিং চাড্ডা' নিয়েও উঠেছিল বয়কট স্লোগান ৷ এমনকী এই নিয়ে উত্তরপ্রদেশের মুখ্য়মন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের দারস্থ হয়েছিলেন অভিনেতা সুনীল শেট্টি ৷

তিনি অনুরোধ করেছিলেন যোগীজি যেন মোদিজির সঙ্গে কথা বলে এই 'বয়কট ট্রেন্ড'-এর অবসান ঘটান ৷ সম্প্রতি দু'দিনের সফরে মুম্বই এসে বিভিন্ন ছবির জগতের তারকাদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন যোগি আদিত্যনাথ ৷ সেই সময়ই সুনীলের সঙ্গেও তাঁর দেখা হয় ৷

পরে সুনীল জানান এই বিষয়টি নিয়ে তিনি যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে কথা বলেছেন ৷ তাঁর কথায়, "আমি বয়কট বলিউড নিয়ে কথা বলেছি। তাঁকে অনুরোধ করেছি তিনি যদি এই নিয়ে উদ্যোগ নেন তাহলে এটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আমরা যথেষ্ট ভালো কাজ করছি ৷ এই আচরণ দেখে আমার কষ্ট হয় ৷ দেশের 99 শতাংশ মানুষ ভালো ৷ তাই যোগীজি দয়া করে নেতৃত্ব দিন এবং এই কলঙ্কিত অধ্যায়টি মুছে ফেলতে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলুন(Suniel Shetty on Boycott Bollywood trend) ৷"

এরপরেই দু'দিনব্যাপী জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্য নিশ্চই তাৎপর্যপূর্ণ (PM Modi says no to comments on films) ৷ তিনি যেভাবে কর্মীদের সিনেমা নিয়ে অকারণ মন্তব্য থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তাতে আগামীতে বয়কট ট্রেন্ড নিশ্চয় কিছুটা হলেও প্রশমিত হতে পারে ৷ তবে আগামীতে এর উত্তর দেবে সময়ই ৷