মুম্বই, 10 ডিসেম্বর: প্রয়াত প্রখ্যাত গায়িকা সুলোচনা চৌহান (Sulochana Chavan passed away ) ৷ মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 89 বছর ৷ বেশকিছু দিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি ৷ শনিবার জীবনাবসান হয় এই কিংবদন্তির ৷ মূলত মারাঠি ভাষার গায়িকা হলেও হিন্দি এবং অন্যান্য় ভাষাতেও বেশকিছু গান রয়েছে তাঁর ৷ 2022 সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মানিত করে (Lavani singer Sulochana Chavan passed away) ৷ 'চোরি চোরি আগ সি দিল মে লাগাকে', 'উলফাত জিসে কেহতে হ্যায়', 'জিনে কা সাহারা হ্যায়, 'মৌসম আয়া হ্যায় রঙ্গিন'-এর একাধিক বিখ্যাত হিন্দি গানে কণ্ঠ দিয়েছেন তিনি ৷ মহারাষ্ট্রে তিনি পরিচিত 'লাভনি সম্রাজ্ঞী' হিসাবে ৷ লাভনি হল মহারাষ্ট্রের একটি নৃত্য এবং সঙ্গীতের বিশেষ ঘরনা ৷

গিরগাঁও ফাঁসওয়াড়িতে তাঁর বাড়িতেই জীবনাবসান হয় এই গায়িকার (Sulochana Chavan Dies At The Age Of 92)৷ আজই তাঁর শেশকৃত্য হবে বলে পরিবার সূত্রে খবর । সুলোচনার জন্ম 1933 সালের 17 মার্চ ৷ মুম্বইতেই তাঁর শৈশব কাটিয়েছেন তিনি ৷ মাত্র পাঁচ বছর বয়স থেকে গান গাওয়া শুরু করেছিলেন (Sulochana Chavan Singing Career ) ৷

তাঁর বাড়িতে শ্রীকৃষ্ণ বাল মেলা হতো ৷ শিশু শিল্পী হিসাবে হিন্দি, গুজরাটি এবং উর্দু নাটকে অভিনয়ও করেছেন ৷ গ্রামাফোন রেকর্ড শুনতে শুনতেই তাঁর গানের শিক্ষা শুরু ৷ তাঁকে প্রথম গান গাওয়ার সুযোগ করে দেন সঙ্গীত পরিচালক শ্যাম বাবু ভট্টাচার্য পাঠক ৷ ছবির নাম ছিল 'কৃষ্ণ সুদামা'।

আরও পড়ুন: সপরিবারে কাতারে অভিনেত্রী অর্কজা, মাঠ থেকে জানালেন মেসির প্রতি অনুরাগের কথা

কেরিয়ারের শুরুতে মহম্মদ রফি, মান্না দে, শামশাদ বেগম, গীতা দত্ত, শ্যামসুন্দরের মতো একাধিক কিংবদন্তির সঙ্গে গান গেয়ছেন সুলোচনা ৷ তাঁর লাভনি গানের প্রতি আকর্ষণ জন্মায় তাঁর মায়ের কারণে ৷ তাঁর মা মনে করতেন সুলোচনার আরও বেশি করে লাভনি গান গাওয়া উচিত ৷ সেই অনুশীলনই তাঁকে একদিন এনে দেয় 'লাভনি সম্রাজ্ঞী' খেতাব ৷ তাঁর গাওয়া একাধিক গান আজও শ্রোতাদের মুখে মুখে ফেরে ৷ তাঁর জীবনাবসানে শোকাহত গোটা সঙ্গীত জগৎ ৷