নয়ডা, 17 ডিসেম্বর: একটি জনপ্রিয় ওষুধ কোম্পানির নাম ভাঁড়িয়ে প্রতারণার অভিযোগে শুক্রবার নাইজেরিয়ান গ্যাং'য়ের তিন সদস্য়কে গ্রেফতার করেছে নয়ডার বিটা-2 থানার পুলিশ এবং সাইবার সেল বিভাগের অফিসাররা ৷ জানা গিয়েছে দলটির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে এক অবসরপ্রাপ্ত কর্নেলের নামও ৷ জানা গিয়েছে মোট 1 কোটি 80 লাখ টাকা প্রতারণা করেছিল এই দলটি ৷ শুধু তাই নয়, দলটির কাছ থেকে বলিউড অভিনেত্রী ঐশ্বর্য রাই বচ্চনের (Fake passport of actress Aishwarya Rai) জাল পাসপোর্টও উদ্ধার করেছে পুলিশ (Fake passport of actress Aishwarya Rai seized from Nigerian gang)৷ অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে পুলিশ জানার চেষ্টা করছে ঠিক কীভাবে এই পাসপোর্ট ব্য়বহার করতে চেয়েছিল তারা (Fake passport of actress Aishwarya Rai seized)৷

খবর অনুযায়ী, দলের সদস্যরা কোম্পানির প্রতিনিধি হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিত এবং চড়া দামে কোলানাট নামক একটি ভেষজ কেনার প্রতিশ্রুতি দিত । দলটি একটি ম্যাট্রিমোনিয়াল অ্যাপ এবং ডেটিং অ্যাপের মাধ্যমে লোকজনকে টার্গেট করত বলে খবর ৷ ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ (জোন III) অভিষেক বর্মা জানান, গ্রেটার নয়ডা থেকে তিন নাইজেরিয়ান নাগরিক এক উফেরেমুকওয়ে, এডউইন কলিন্স এবং ওকোলোই ড্যামিয়ানকে গ্রেফতার করেছে নয়ডার বিটা-2 থানার পুলিশ এবং সাইবার সেল বিভাগের অফিসাররা ৷

এই চক্রটি নিজেদের 'অ্যাবট ফার্মাসিউটিক্যালস' কোম্পানির প্রতিনিধি হিসাবে পরিচয় দিত ৷ আর ব্রেস্ট ক্যানসারের ওষুধ তৈরির নাম করে চড়া দামে কোলানাট নামের একটি ভেষজ কেনার প্রতিশ্রুতি দিত ৷ এই প্রতারণার জন্য একজন অবসর প্রাপ্ত কর্ণেলকেও দলে টেনেছিল তারা ৷ পুলিশ সূত্রের খবর, এদের কাছ থেকে কোনও বৈধ পাসপোর্ট বা ভিসা পাওয়া যায়নি ৷ পুলিশের অনুমাণ কোনও বড় সড় সাইবার অপরাধের ছক কষছিল তারা ৷ ইতিমধ্য়েই বেশকিছু লোককে ডেটিং অ্যাপের মাধ্যমে টার্গেট করেছিল দলটি ৷