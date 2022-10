কলকাতা, 31 অক্টোবর: পাহাড়ে থ্রি মাস্কেটিয়ার্সের কাণ্ডকারখানা দেখার পর থেকে অনেকেই অপেক্ষা করছিলেন এই হাসি খুশি বাঙালি গোয়েন্দা আবার কবে পর্দায় ফিরবেন তা দেখার জন্য় ৷ এবার এল সেই সুখবর ৷ নির্মাতারা জানিয়েছেন, আগামী বছর তাঁর দলবল নিয়ে পর্দায় ফিরছেন একেনবাবু ৷ অনির্বাণ চক্রবর্তী, সোমক ঘোষ এবং সুহোত্র মুখোপাধ্য়ায়ের জুটিকে এবার দেখা যাবে মরুভূমিতে (Anirban Chakrabarti New Project)৷ কুয়াশা ঘেরা পাহাড় নয়, এবার ধূ ধূ মরু প্রান্তর রাজস্থানে দুর্ধর্ষ দুশমনের পিছু নেবেন একেন, বাপি এবং প্রমথ ৷ ছবির নামও সামনে এসেছে ইতিমধ্য়েই, 'দ্য একেন, রুদ্ধশ্বাস রাজস্থান' (Eken Series New Venture The Eken Ruddhaswas Rajasthan)৷

পরিচালক জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরেই আসতে চলেছে একেনের এই নতুন অভিযানের গল্প( The Eken Ruddhaswas Rajasthan is Coming Soon) ৷ ছবিতে মুখ্য় চরিত্রে অনির্বাণ চক্রবর্তী, সোমক ঘোষ এবং সুহোত্র মুখোপাধ্য়ায় ছাড়াও থাকছেন রজতাভ দত্ত, সন্দীপ্তা সেনের মতো অভিনেতা-অভিনেত্রীরা (Eken Series New Venture)৷ সিনেমাটোগ্রাফির দায়িত্ব সামলাবেন রম্যদীপ সাহা ৷ ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরিংয়ের দায়িত্বে রয়েছেন শুভদীপ গুহ ৷

গল্প সম্পর্কে অবশ্য় এখনও কিছুই সামনে আনেননি নির্মাতারা ৷ তবে এটুকু জানানো হয়েছে রাজস্থানে বেড়াতে গিয়েই রহস্য়ের ঘেরাটোপে জড়িয়ে পড়বেন এই তিন বন্ধু ৷ তারপর কি হয় জানা যাবে সময় এলেই ৷ গতবার পাহাড়ে বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছিল একেনাবাবুর অভি৷যান ৷ সুজন দাশগুপ্তের লেখনী এবার গল্পে কীভাবে নতুন মোড় আনে, কীভাবে জটিল সমস্যা তৈরি করে, তা জানতে আগ্রহ তুঙ্গে ৷

নির্মাতাদের তরফে জানানো হয়েছে রাজস্থানে শুটিং আগামী ডিসেম্বর থেকেই ৷ আগামী বছর ঠিক কোন সময়ে আসবে এই ছবি, তা অবশ্য় জানানো হয়নি ৷ তবে এসভিএফের ব্যানারেই আসতে চলেছে থ্রি মাস্কেটিয়ার্সের নতুন অভিযান ৷