কলকাতা, 28 জানুয়ারি: সম্পর্কে জড়ালেন ছোট পর্দার রানিমা? তাও আবার পর্দার অজিত বন্দোপাধ্য়ায়ের সঙ্গে ! হ্য়াঁ এই তারকা জুটির নতুন পোস্ট ঘিরে তৈরি হয়েছে এমনই জল্পনা ৷ শনিবার সকালেই এই খবর দিয়েছেন যুগল ৷ যদিও তাঁরা সম্পর্ক নিয়েই মুখ খুললেন কিনা তা জানতে ব্যোমকেশের স্মরণ নেওয়া ছাড়া এখন আর তেমন কোনও উপায় নেই ৷ কারণ তাঁদের এই নতুন ইনস্টাগ্রাম পোস্ট একেবারেই রহস্য়ের চাদরে আবৃত ৷ শনিবার দিতিপ্রিয়া এবং সুহোত্র যে ছবি শেয়ার করেছেন তাতে দেখা যায় নায়িকাকে কাঁধে চাপিয়ে এগিয়ে চলেছেন নায়ক সুহোত্র (Ditipriya Roy and Suhotra Mukhopadhyay New Post ) ৷

পোস্টের ক্যাপশনে তাঁরা লেখেন, "এখন এটাকে অফিসিয়াল বলা যায়...অপেক্ষা করুন আর সঙ্গে থাকুন (Ditipriya and Suhotra Relationship )৷" তো তাতেই অনেকেই মনে করছেন সম্পর্কের কথা ঘোষণা করলেন এই তারকা জুটি ৷ তবে নতুন কোনও ছবি সিরিজের জন্য় এমন প্রচার কিনা তা বলে দেবে সময়ই ৷ আপাতত এইটুকু রহস্য রয়ে গেল তাঁদের এই পোস্টকে ঘিরে ৷

দিতিপ্রিয়া রায় এবং সুহোত্র মুখোপাধ্য়ায় দু'জনেই এখন বিনোদন জগতের খুব পরিচিত মুখ ৷ একদিকে যেমন দিতিপ্রিয়া স্ক্রিনশেয়ার করেছেন বুম্বাদা এবং দেবের সঙ্গে ৷ তেমনই আবার সুহোত্র স্ক্রিনশেয়ার করেছেন আবির চট্টোপাধ্য়ায়ের সঙ্গে ৷ 'ব্যোমকেশ হত্যামঞ্চ' ছবিতে ব্যোমকেশ-সত্যবতী এবং অজিত হিসাবে আবির-সোহিনী এবং সুহোত্রর জুটিকে বেশ গ্রহণ করেছে দর্শক ৷ অন্যদিকে এই অভিনেতা বেশ মন জয় একেনবাবু-র কাহিনিতেও ৷ তাই দিতিপ্রিয়ার মতোই বাংলায় তিনিও এখন অনেকেরই হার্ট থ্রব ৷

তাঁদের দু'জনের তথাকথিত এই সম্পর্কের খবর সামনে আসার পর অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি অনেক ফ্য়ানেদের মধ্যে সংশয়ও তৈরি হয়েছে ৷ বিশেষত দিতিপ্রিয়ার সোশাল মিডিয়ায় অনুরাগীর সংখ্য়া কিন্তু মোটেও কম নয় ৷ প্রায় 9 লক্ষ 46 হাজার ফ্যান রয়েছে তাঁর ৷ অনুরাগীদের একজন লিখেছেন," অফিসিয়াল তো বুঝলাম । কিন্তু কোন ব্যাপারে ? কোনও কাজ নাকি যেটা ভাবছি সেটাই ৷" আবার কেউ লিখেছেন, 'অভিনন্দন' ৷ যাই হোক আসলে পুরো বিষয়টি যে ঠিক কী তা জানতে অবশ্য় অপেক্ষা ছাড়া গতি নেই ৷ তবে অনেকেরই 'প্রেমের মরশুম'-এ নতুন যাত্রা শুরু হল দিতিপ্রিয়া-সুহত্রোর