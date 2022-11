কলকাতা, 24 নভেম্বর: ময়দানের বাঁশি এবার বাজবে বড় পর্দায় । বসিরহাটের দীপেন্দু এবার বন্দি হতে চলেছেন বায়োপিকে । যদিও এই মুহূর্তে কাতারে বিশ্বকাপ দেখছেন তিনি । ফিরে এসেই 'দীপু' নিয়ে শুরু হবে প্রাসঙ্গিক আলোচনা ৷ কাতার যাওয়ার আগে এমনটাই জানিয়ে গিয়েছিলেন তিনি (Dipendu Biswas Biopic Dipu ) ৷

শ্রীপ্রীতম পরিচালিত 'দীপু' ছবিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন দীপেন্দু বিশ্বাস । আজকের দীপেন্দুর চরিত্রেই দেখা যাবে এই বাঙালি স্ট্রাইকারকে । আর তাঁর কম বয়সের চরিত্রে অভিনয় করবেন রোহন ভট্টাচার্য । এই ছবিতে উঠে আসবে দীপেন্দু বিশ্বাসের জীবনের অনেক অজানা গল্প । যেসব ঘটনা আজও মাঠ কাঁপানো ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাস ভুলতে পারেন না সেই সবই উঠে আসবে ছবিতে । তবে তাঁর রাজনৈতিক জীবন থাকছে না ছবিতে। অর্থাৎ বলা যেতেই পারে ফুটবলার দীপেন্দুকেই নতুনভাবে চেনার সুযোগ পাবেন দর্শকরা ।

ছবিতে কেমন হতে চলেছে তাঁর নতুন লুক ৷ জানা গেল এবার ৷ হাজির হল ছবির একটি নতুন পোস্টার (Dipendu Biswas First Look in His Biopic )৷ এর আগেই এই প্রজেক্ট নিয়ে বলতে গিয়ে দীপেন্দু বলেছিলেন, "এখনও প্রীতমের সঙ্গে অনেক কথা বাকি ছবি নিয়ে । কাতার থেকে ফিরে কথা হবে । তবে, নিজের বায়োপিক নিয়ে কে না খুশি থাকে । আমিও খুশি (Dipendu Biswas on His Biopic) ।"

ওদিকে নিজেকে খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তুলতে প্রতিদিন নিয়ম করে জিমে যাচ্ছেন রোহন । একজন ফুটবলারের মতো চেহারা বানাতে মরিয়া তিনি। ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় আছেন প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী বর্ষা সেনগুপ্ত। এই ছবির হাত ধরেই অভিনয়ে অভিষেক ঘটছে গায়িকার। দীপেন্দু বিশ্বাসও অভিনয় করতে চলেছেন প্রথমবার। তাঁদের অভিনয় দর্শকের মনে কতখানি জায়গা করে নেয় সেদিকেই চোখ থাকবে সবার। তবে সাম্প্রতিক কালের অন্যতম সেরা বাঙালি স্ট্রাইকারকে বড় পর্দায় দেখতে দর্শকদের মধ্যে যে আগ্রহ থাকবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না ।