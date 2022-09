কলকাতা, 27 সেপ্টেম্বর: আগামী 30 সেপ্টেম্বর মুক্তি পেতে চলেছে দেব-বুম্বা জুটির নতুন ছবি 'কাছের মানুষ' ৷ শুরু থেকেই এই ছবির প্রচারে কোনও খামতি রাখতে নারাজ অভিনেতা তথা প্রযোজক দেব (Dev Shares BTS Video) ৷ এবার মঙ্গলবার তিনি শেয়ার করলেন ছবির একটি বিহাইন্ড দ্য সিন ভিডিয়ো ৷ যেখানে পুজো নিয়ে কথা বলতে দেখা গিয়েছে দেব এবং প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে ৷ এই আলোচনার স্থান হল বাজার ৷ আসলে বাজারে শুটিংয়ের ফাঁকেই এই ভিডিয়োটি রেকর্ড করেছিলেন দেব (Dev Prosenjit New Film Kacher Manush)৷

ভিডিয়োতে দেখা যায় তাঁর রোজকার খাবারের মেনু নিয়ে দেব প্রশ্ন করছেন বুম্বাদাকে (Kacher Manush Is Coming Soon)৷ সেখানে তিনি জিজ্ঞেস করেন, কোন ধরনের সবজি বেশি পছন্দ করেন অভিনেতা ৷ দেব এও বলেন, "শুনেছি তুমি সারাক্ষণ স্যালাড খাও?" খোলামেলা ছোট্ট আড্ডায় প্রসেনজিৎ জানান, মূলত স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে তিনি স্যালাডের ওপরেই বেশি নির্ভর করেন ৷ গাজর, শশা, লেটুস এবং ব্রকোলিই বেশি পছন্দ করেন তিনি ৷ তবে পুজোয় তিনি কোনও নিয়ম মানেন না ৷ সেটাও স্পষ্ট জানান 'ইন্ডাস্ট্রি' প্রসেনজিৎ (New Film Kacher Manush Is Coming Soon) ৷

দেবের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "বছরদু'য়েক সব ঘেঁটে গিয়েছিল ঠিকই । তবে পুজোয় চেষ্টা করি নো ডায়েট ৷ বরং মায়ের ভোগ খেতে চাই। নবমীতে মাংস ৷" দেব মজা করে এও প্রশ্ন করে বসেন, পুজোয় পানীয়েও কি আসক্তি আছে বুম্বাদার ৷ তবে তাতে ঘাড় নেড়ে না করেন অভিনেতা ৷ মঙ্গলবার তাঁর এই ভিডিয়ো শেয়ার করে অভিনেতা লিখেছেন, "আপনারা যদি কাছের মানুষ ছবি কোনও বিহাইন্ড দ্য সিন ভিডিয়ো দেখতে চান...তাহলে এই ভিডিয়োটি অবশ্য়ই দেখুন ৷ "

ছবির পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন পথিকৃৎ ৷ প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় এবং দেব ছাড়াও ছবিতে থাকবেন অভিনেত্রী ঈশা সাহা ৷ দেব এন্টারটেইনমেন্টের ব্যানারেই আসতে চলেছে এই ছবি ৷