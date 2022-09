কলকাতা, 20 সেপ্টেম্বর: পুজোতে দর্শক দরবারে আসছে দেব-বুম্বা অভিনীত বাংলা ছবি 'কাছের মানুষ'। তারিখটা 30 সেপ্টেম্বর ৷ এবার রীতিমতো জমজমাট জুটিতে অভিনয় করেছেন দু'জনে । কলকাতার অলি গলি থেকে শুরু করে রাজপথ, রেললাইন, গঙ্গার পাড়, নির্মীয়মান বহুতলে উঠেও শট দিয়েছেন তাঁরা । এখানেই শেষ নয়, দু'জনে পাবলিক বাসেও ঝুলেছেন শট দিতে । দেব তাঁর নায়িকা ঈশাকে নিয়ে চড়েছেন টানা রিকশায় । শহর কলকাতার আসল চেহারা উঠে এসেছে ছবিতে ।

এগরোল, ফুচকা রাস্তায় দাঁড়িয়ে খেয়েছেন দেব-ঈশা । ট্রেলারে মিলেছে এই সবকিছুর নমুনা । ছবির তিনটি গান ইতিমধ্যেই হাজির হয়েছে । এই গানগুলি গেয়ছেন ঊষা উত্থুপ, সোনু নিগম এবং শিশু শিল্পী প্রাঞ্জল দত্ত । জোরকদমে চলছে প্রচার (New Film Kacher manush)।

আর তাই নিয়েই এবার তাঁদের ওপেন চ্যালেঞ্জ দিলেন বং গাই কিরণ দত্ত

এরই মাঝে সামাজিক মাধ্যমে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের দিকে বং গাই থুড়ি কিরণ দত্ত ছুঁড়ে দিলেন ওপেন চ্যালেঞ্জ । কী লিখলেন তিনি? দেব এবং প্রসেনজিতের পাবলিক বাসে ঝুলে থাকার দৃশ্য দেখে বং গাই লিখেছেন, "এটা শুধু সিনেমাতেই সম্ভব । বাস্তবজীবনে এভাবে বাসে চড়ে দেখাও তো দেখি ?" এই পোস্ট দিয়ে তিনি ট্যাগ করেছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় এবং দেবকে । প্রসেনজিতের উদ্দেশ্যে তিনি আরও লিখেছেন, "একি ইন্ডাস্ট্রি বদ্দা তুমিও? বাস লেটে এলে আবার টুইট করে দিও না(Bong Gai Challenges Dev Prasenjit ) ৷"

দেব-প্রসেনজিৎ-ও পালটা দিয়েছেন জবাব । প্রসেনজিৎ লিখেছেন, "Ok done! পরশু বাসে দেখা হচ্ছে । এবার আমাকে আমার মতো থাকতে দাও ।" দেব লিখেছেন, "চল ডান! পরশু বাসে দেখা হবে । চ্যালেঞ্জ নিবি না ।" স্বাভাবিকভাবেই এহেন সব পোস্টের পরে বং গাইয়ের কমেন্ট বক্স টইটম্বুর । পালটা জবাব দিচ্ছেন তিনিও (Dev Prasenjit accept the Open Challenge )।

ছবির ট্রেলারেই বাস থেকে ঝুলে শুটিং করতে দেখা গিয়েছে দেব এবং প্রসেনজিৎকে

অপেক্ষা সেই ক্ষণের । যেখানে বং গাইয়ের দেওয়া চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবেন দেব এবং ইন্ডাস্ট্রির বুম্বাদা ৷ প্রসঙ্গত, দিনকয়েক আগেই মুক্তি পেয়েছে বং গাই অভিনীত প্রথম বাংলা ছবি 'কলকাতা চলন্তিকা'। ইদানিংকালে সুপারস্টার থেকে মেগাস্টার কিংবা উঠতি নায়ক -নায়িকা সকলেই পাশে দাঁড়াচ্ছেন একে অপরের । উদ্দেশ্য বাংলা ছবির পাশে দাঁড়ানো । বং গাইয়ের এই পোস্ট কি ইন্ডাস্ট্রির সুপারস্টারদেরকে আহত করা নাকি ছবির প্রচার এবং বাংলা ছবির পাশে দাঁড়ানোর অভিনব কায়দা তা ভেবে দেখার বিষয় ।