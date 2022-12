নয়াদিল্লি, 14 ডিসেম্বর: ছবি বা ছবির কোনও গান নিয়ে বিতর্ক এদেশে নতুন কিছু নয় ৷ তালিকায় নাম লেখাল কিং খানের 'পাঠান'ও ৷ ভালো করে বলতে গেলে মুক্তির পর থেকেই চর্চায় ছবির নতুন গান 'বেশরম রং' ৷ গানটিতে যে পোশাকে অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোনকে দৃশ্যায়িত করা হয়েছে, তা একাংশের মতে অত্যন্ত অশ্লীল ৷ গানে শাহরুখ-দীপিকার যে রসায়ন দেখানো হয়েছে তা অত্যন্ত সাহসী, এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই ৷ কিন্তু গানে অভিনেত্রীর পোশাক চয়ন এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীর কেমিষ্ট্রি নিয়ে তীব্র আপত্তি তুললেন মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র(Minister Narottam Mishra on pathaan ) ৷

নরোত্তম তাঁর টুইটে লেখেন, "পাঠান-এর গানে টুকরে টুকরে গ্য়াং'য়ের সমর্থক অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোনের পোশাক অত্যন্ত আপত্তিকর ৷ গানটির শ্যুটিংও করা হয়েছে নোংরা মানসিকতা নিয়ে। গানের দৃশ্য এবং পোশাক সংশোধন করা উচিত, অন্যথায় মধ্যপ্রদেশে ছবিটির অনুমতি দেওয়া উচিত কি না, তা বিবেচনা করতে হবে ( MP minister says Pathaan release in state doubtful)।" অর্থাৎ মধ্য়প্রদেশে এই ছবিটি ব্যান করার যথেষ্ট সম্ভবনা যে রয়েছে তা বলাই বাহুল্য ৷ এই বিতর্ক এখন কতদূর গড়ায় সেটাই দেখার ৷

প্রসঙ্গত, বিশাল এবং শেখরের পরিচালনায় সোমবার মুক্তি পাওয়া এই নতুন গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন শিল্পা রাও এবং ক্যারালিসা মন্টিরো ৷ সঙ্গে রয়েছেন বিশাল এবং শেখরও ৷ গানের কথা লিখেছেন কুমার ৷ অন্যদিকে স্প্যানিশ লিরিক্সের দায়িত্বে রয়েছেন বিশাল দাদলানি (Pathaan New Song Besharam Rang is Out Now) ৷ 'জিরো' মুক্তির চার বছর পর বড় পর্দায় কামব্যাক করছেন বলিউডের 'বাজিগর' ৷ যশরাজ ফিল্মসের তরফে আগেই জানানো হয়েছিল, পরের বছর 25 জানুয়ারি মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবি ৷ হিন্দির সঙ্গে সঙ্গে তামিল এবং তেলেগুতেও একই দিনে মুক্তি পাবে ছবিটি (Pathan will be released on 25 January 2023)৷

বর্তমানে 'পাঠান' ছাড়াও বলিউডের 'বাদশা'র হাতে রয়েছে রাজকুমার হিরানির একটি ছবি ৷ শরণার্থীদের বিষয় নিয়ে তৈরি সেই ছবিতে শাহরুখের বিপরীতে দেখা যাবে তাপসী পান্নুকে ৷ সূত্রের খবর, একটি বাণিজ্যিক বিনোদনমূলক ফিল্ম এবং রাজ-ডিকের অ্যাকশন ফিল্মের কাজও রয়েছে কিং খানের হাতে ৷