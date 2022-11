মুম্বই, 19 নভেম্বর: কিংবদন্তি সলিল চৌধুরীর জন্মদিন আজ । এই উপলক্ষে গুরুকে শিষ্যর নিবেদন 'জীবন-উজ্জীবন'। এই উদ্যোগ নিয়েছেন দেবজ্যোতি মিশ্র । নৌশাদ বলতেন "হি ওয়াজ কম্পোজার অফ কম্পোজারস ।" 'হি' অর্থাৎ সলিল চৌধুরী । সুরের আকাশে যিনি অনেক গানের পাখি উড়িয়েছিলেন । যা কখনও 'জিন্দেগি ক্যায়সি হ্যায় পেহলি'র নানা রঙের বেলুন হয়ে গেছে, কখনও আবার জীবনকে দুরন্ত ঘূর্ণির ছন্দে এগোতে পথ দেখিয়েছে । আবার কখনও ছন্দে ছন্দে নানা রঙ বদলে আমাদের জীবনকে উজ্জীবিত করেছে (Debojyoti Mishra on Salil Chowdhury) ।

এহেন সলিল চৌধুরীর জন্মদিন আজ । কিংবদন্তির জন্মদিন উপলক্ষে দেবজ্যোতি মিশ্র তাঁর মতো করে স্মরণ করবেন এই শিল্পীকে (Debojyoti Mishra is Organizing a Program to remember Salil Chowdhury)। অনেক অজানা গল্প, গান সব মিলিয়ে 21 নভেম্বর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিগুণা সেন অডিটোরিয়ামে বসবে সলিল সুরের সন্ধ্যা 'জীবন - উজ্জীবন গানে গল্পে সলিল কথা'(Program to remember Salil Chowdhury) । সময় বিকেল সাড়ে পাঁচটা।

দেবজ্যোতি বলেন, " সলিল চৌধুরী অত বড় কম্পোজার হয়েও সেলেব্রিটি সুলভ আচরণ করেননি কখনও । সবার মধ্যে মিশে যেতে পারতেন । ওঁর মুম্বইয়ের বাড়িটি মিউজিশিয়ানদের জন্য অবারিত দ্বার ছিল । আজ এমন কঠিন সময়ে ওঁর এই দিকগুলোর কথাই বেশি করে মনে পড়ে । জীবনে অনেক কিছুই শিখেছি । তার মধ্যে সলিলদা শিখিয়েছেন কীভাবে সবার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাঁচা যায় । নিজেকে সেলেব্রিটি ভেবে অন্যদের থেকে দূরে থেকে বাঁচার চেয়ে সবার সঙ্গে বাঁচার যে আনন্দ, সেটা সলিলদার জীবন যাপন থেকে পাওয়া ।"

তাঁর কথায়," ব্যক্তি সলিল চৌধুরীও সঙ্গীত শিল্পী সলিল চৌধুরীর মতোই আমার জীবন যাপনে গুরুত্বপূর্ণ । ওঁর ইচ্ছা ছিল সুরকার কীভাবে তৈরি করা যেতে পারে, সেই বিষয়ে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠুক । যেখানে সঙ্গীত নিয়ে, কম্পোজিশন নিয়ে যাঁরা ভাবছেন, তাঁরা শিখতে পারবেন খুঁটিনাটি সব কিছু । যদিও সেই ভাবনা বাস্তবে রূপ পায়নি । কিন্তু বহু মিউজিশিয়ান তিনি যে তৈরি করে গিয়েছেন । আজও তাঁর গান থেকে যে কতজন কতকিছু শিখছে, তা ভাবলে অবাক হই । আমিও গানের পাঠশালা তৈরি করেছি, ওই যে বলেছিলাম, সুতোয় বাঁধা পড়ে রয়েছি । সেই দিন গুলোর কথা বলব, গান করব, আরও একবার নিজেদের জীবনকে সলিল মন্ত্রে উজ্জীবিত করব ।"

