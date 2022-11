মুম্বই, 11 নভেম্বর: দ্বিতীয়বার মা হলেন টেলি অভিনেত্রী দেবিনা বন্দোপাধ্য়ায় ৷ তাঁদের দ্বিতীয় সন্তানকে স্বাগত জানালেন দেবিনা-গুরমিত(Debina Gurmeet welcome baby girl) ৷ শুক্রবার সোশাল মিডিয়া পোস্টের মাধ্য়মে এমনটাই জানিয়েছেন তাঁরা ৷ তাঁদের কন্যাকে স্বাগত জানাতে ইনস্টাগ্রামে একটি সুন্দর ছবি শেয়ার করেছেন দেবিনা(Debina Gurmeet welcome second girl ) ৷

তাঁর অনুরাগীদের এই সুখবর জানিয়ে ক্যাপশনে এদিন লেখা হয়, "আমাদের শিশুকন্যাকে পৃথিবীতে স্বাগত জানাই। আমরা আবার বাবা-মা হওয়ার আনন্দে ভীষণ আনন্দিত ৷ আমরা এখন কিছু ব্যক্তিগত সময় চাই, যেহেতু সন্তান নির্ধারিত সময়ের কিছুটা আগেই আমাদের পৃথিবীতে এসেছে ৷ আপনাদের ভালোবাসা এবং আশির্বাদ যেন অব্যহত থাকে ৷" দেবিনার পোস্টের পর সোশাল মিডিয়া ভরে গিয়েছে শুভেচ্ছা বার্তায়(Debina Gurmeet second child ) ৷

প্রসঙ্গত, গত ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথমবার নিজের মাতৃত্বের খবর সকলকে জানিয়েছিলেন দেবিনা ৷ এরপর এপ্রিলে তাঁদের ঘরে আসে প্রথম কন্যা সন্তান ৷ অগস্টে অর্থাৎ মাত্র চার মাসের মধ্য়েই ফের একবার তিনি ফ্যানেদের জানিয়েছিলেন তিনি মা হতে চলেছেন ৷ যদিও সেই পোস্টেই দেবিনাও জানিয়েছিলেন এই সন্তানের বিষয়ে সেভাবে পরিকল্পনা ছিল না তাঁদের ৷

তিনি ছবির ক্য়াপশনে লিখেছিলেন, "কয়েকটি সিদ্ধান্ত একেবারেই ঐশ্বরিকভাবে নির্ধারিত হয় । কোনও কিছুই তার পরিবর্তন করতে পারে না । এটি এমন একটি আশীর্বাদ যা শীঘ্রই আমাদের পরিবারকে সম্পূর্ণ করতে আসছে । আমাদের দ্বিতীয় সন্তান ৷" এবার পূরণ হল মনবাসনা ৷ দেবিনা এখন দুই মেয়ের মা (Debina Gurmeet second baby girl )৷