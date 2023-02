মুম্বই, 9 ফেব্রুয়ারি: দিন পনেরো হল মুক্তি পেয়েছে যশরাজ ফিল্মসের নয়া স্পাই থ্রিলার 'পাঠান' ৷ একপক্ষকালেই জগৎজোড়া বক্স অফিস সাফল্য কুড়িয়ে নিয়েছে শাহরুখ খানের কামব্যাক ফিল্ম ৷ 'রোমান্স কিং' একেবারে অ্যাকশন অবতারে ধরা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন 'ফর্ম ইজ টেম্পোরারি, ক্লাস ইজ পার্মানেন্ট' ৷ বাদশা সমালোচকদের যোগ্য জবাব দেওয়ায় খুশি শাহরুখ অনুরাগীরাও ৷ পাঠানের সাফল্য গুনতে গুনতেই ভালোবাসার সপ্তাহে প্রবেশ করেছেন তারা ৷ আর ভালোবাসার সপ্তাহে প্রবেশ করতেই শাহরুখ অনুরাগীদের জন্য ভ্যালেন্টাইলস গিফটের বন্দোবস্ত করল যশরাজ ফিল্মস (YRF new gift for Valentine's week) ৷ আগামিকাল অর্থাৎ, 10 ফেব্রুয়ারি আগামী এক সপ্তাহের জন্য আবারও প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে 'দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে' (DDLJ to release again all over India tomorrow for Valentines week) ৷

হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন ৷ পাঠানের সাফল্য গায়ে মেখে বৃহস্পতিবার পুনরায় 'ডিডিএলজে' মুক্তির কথা ঘোষণা করল পঞ্চাশে পা দেওয়া প্রযোজনা সংস্থা যশরাজ ফিল্মস ৷ টেডি ডে'তে ন্যাশনাল চেনগুলোতে মুক্তি পাচ্ছে 1995-এ আদিত্য চোপড়া পরিচালিত এই ছবি ৷ চকলেট ডে-র সন্ধেয় এমনই মন ভালো করা ঘোষণা করল তারা ৷ এদিন সন্ধেয় ওয়াইআরএফ-এর তরফে শাহরুখ-কাজলের ছবি দিয়ে একটি পোস্টার রিলিজ করা হয় ৷ যেখানে লেখা, "চলুন ফের ভালোবাসায় পড়া যাক ৷"

পোস্টারের ক্যাপশনে লেখা, "কাল থেকে আগামী এক সপ্তাহের আবারও প্রেক্ষাগৃহে ডিডিএলজে ৷ পিভিআর, আইনক্স, সিনেপোলিসে ভ্যালেন্টাইনস সপ্তাহ উদযাপন করুন ৷" সেইসঙ্গে টিকিট বুক করার দু'টি লিংক তারা শেয়ার করে ৷ অর্থাৎ, ভালোবাসার সপ্তাহে প্রিয়জনের সঙ্গে ফের রাজ-সিমরনের প্রেমে পড়তে চাইলে আপনার গন্তব্য হতেই পারে নিকটবর্তী পিভিআর, আইনক্স কিংবা সিনেপোলিসে ৷

এর ঠিক কয়েকঘণ্টা আগে বিশ্বব্যাপী পাঠান ছবির বক্স অফিস কালেকশন প্রকাশ করে প্রযোজনা সংস্থাটি ৷ তারা জানায় পনেরো দিনের শেষে বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসে 877 কোটি টাকার ব্যবসা করেছে নতুন এই স্পাই থ্রিলার ৷ যার মধ্যে সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত ছবিটি এদেশে ব্যবসা করেছে 544 কোটির ৷ বিদেশ থেকে পাঠানের আয় 333 কোটি ৷