নয়াদিল্লি, 24 অগস্ট: ফের বিপদে আমিরের শেষ এন্টারটেইনার 'লাল সিং চাড্ডা' (Complaint against Laal Singh Chadha ) ৷ এর আগেই কলকাতায় পিআইএল দায়ের করা হয়েছিল এই ছবির বিরুদ্ধে ৷ এবার ফের এই ছবি জড়াল বিতর্কে ৷ বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের নিয়ে পরিহাস করার জন্য কোর্ট অফ কমিশনার-এর কাছে অভিযোগ দায়ের করা হল এই ছবির বিরুদ্ধে ৷ একইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'শাবাশ মিঠু'-এর নামও (Complaint against Shabash Mithu) ৷ তাপসী পান্নুর এই ছবির বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ তুলেছেন অভিযোগকারী ড: সত্যেন্দ্র সিং ৷

যদিও সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ণ মন্ত্রকের (Ministry of Social Justice and Empowerment) থেকে এই বিষয়ে এখনও নিশ্চিত করে কিছুই জানানো হয়নি ৷ অভিযোগকারী ড: সত্যেন্দ্র সিং নিজেও একজন বিশেষভাবে সক্ষম মানুষ ৷ প্রায় 70 শতাংশ প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তাঁর ৷ তিনিই শেয়ার করেছেন কোর্ট অফ কমিশনার-এর বিজ্ঞপ্তি ৷ বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, কোর্ট অফ কমিশনার সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন (সিবিএফসি) এবং কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের কাছে এই বিষয়ে বিশদে জানতে চেয়েছে ৷ অভিযোগ অনুযায়ী এই দু'টি ছবি 'রাইটস অফ পার্সনস উইথ ডিসেবিলিটি অ্যাক্ট 2016' লঙ্ঘন করেছে ৷ একইসঙ্গে বিশেষভাবে সক্ষম ব্য়ক্তিদের অবমাননা করা হয়েছে এই দু'টি ছবিতেই (Complaint against Laal Singh Chadha And Shabash Mithu)৷

এর আগে কলকাতা হাইকোর্টেও আমির খানের ছবির বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছিল অভিযোগ ৷ ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্য আইনজীবী নাজিয়া ইলাহি খান অভিযোগ করেছিলেন, ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করতে পারে বলিউড অভিনেতা আমির খান (Aamir Khan) ও করিনা কাপুর অভিনীত 'লাল সিং চাড্ডা' (PIL against Lal Singh Chaddha)। তাঁর দাবি ছিল এই কারণে এই ছবির স্ক্রিনিং বন্ধ বা নিষিদ্ধ করা হোক (Lal Singh Chaddha)৷

প্রসঙ্গত অদ্বৈত-আমির জুটির লাল সিং চাড্ডা মুক্তি পায় গত 11 অগস্ট ৷ বক্স অফিসে একেবারেই সাফল্য পায়নি এই ছবি ৷ অন্যদিকে তাপসী পান্নু অভিনীত এবং সৃজিত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'শাবাশ মিঠু'-ও বক্স অফিসে লাভের মুখ দেখতে পায়নি ৷ তার ওপরে এবার মরার ওপর খাঁড়ার ঘা হয়ে দাঁড়াল একের পর এক অভিযোগ ৷