কলকাতা, 8 ডিসেম্বর: জনপ্রিয় গায়ক তথা সঙ্গীত পরিচালক চিরন্তন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি নিয়ে এলেন তাঁর নতুন বাংলা গান 'ভালোবাসি ঠিক আগের মতন'। এটি চিরন্তনের আপ টেম্পো সাউন্ড স্টুডিয়ো অরিজিনালস- এর 'নতুন গানের ঝড়' সিরিজের চতুর্থ গান । গানটির গীতিকার নমিতা বোস ও গায়ক ও সুরকার চিরন্তন স্বয়ং । ভিডিয়োটিতে চিরন্তনের সঙ্গে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে অভিনেত্রী রাজরানী রিয়াকেও(Chirantan Banerjee New Music Video) ।

ভিডিয়োর জন্য় ক্যামেরা সামলেছেন মহার্ণব বসু । প্রসঙ্গত, চিরন্তন ইতিমধ্যেই বেশ কিছু বাংলা ছবিতে সঙ্গীত পরিচালক ও গায়ক হিসেবে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করেছেন । ছবির গান ছাড়াও বাংলা আধুনিক গান নিয়ে চর্চা করেন চিরন্তন । নতুনদের নিয়েও অনেক নতুন কাজের পরিকল্পনাও রয়েছে বলে আগেই জানিয়েছেন তিনি । এখন এই গান কীভাবে দর্শকদের ছুঁয়ে যায় সেদিকেই তাকিয়ে থাকবে দর্শকরা(Chirantan Banerjee New Song Is Out Now ) ৷

সঙ্গীত পরিচালক চিরন্তন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি নিয়ে এলেন তাঁর নতুন বাংলা গান 'ভালোবাসি ঠিক আগের মতন'

আরও পড়ুন: কিংবদন্তি ধর্মেন্দ্রর জন্মদিনে শুভেচ্ছা অজয় ববির

এই নিয়ে কথা বলতে গিয়ে চিরন্তন বলেন, "গায়ক এবং সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে অনেক রকম গান বানানোর ইচ্ছে হয় আমার ৷ কিন্তু সিনেমার ক্ষেত্রে ছবির গল্প এবং চিত্রনাট্য অনুযায়ী গান বানাতে হয় । তাই আমার স্টুডিয়ো 'আপটেম্পো সাউন্ড স্টুডিয়ো' থেকে এই নতুন উদ্যোগ নিলাম যেখানে সারা বছর জুড়ে বিভিন্ন ধারার নতুন গান আমরা তৈরি করবো ও সকলের কাছে পৌঁছে দেব(Chirantan Banerjee on His New Song )।"