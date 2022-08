হায়দরাবাদ, 23 অগস্ট: দক্ষিণী সুপারস্টার চিরঞ্জীবী এবং বলিউডের ভাইজানকে এবার দেখা যাবে এক পর্দায় ৷ এই খবর ভক্তদের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছিল আগেই ৷ 'গডফাদার' ছবি নিয়ে তাই শুরু থেকেই কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে দর্শকদের আগ্রহ ৷ এবার সামনে এল এই বহু প্রতীক্ষিত ছবির টিজার (Godfather Teaser Release) ৷ চিরঞ্জীবীর 67তম জন্মদিন উপলক্ষে সোমবার এই টিজারটি প্রকাশ করা হয়েছে । ছবিতে চিরঞ্জীবী এবং সলমনকে দেখা গিয়েছে একেবারে অ্যাকশন মুডে (Chiranjeevi and Salman Khan Godfather teaser) ৷ এছাড়াও ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে অভিনেত্রী নয়নতারাকে ৷

ভাইজান অনুরাগীদের চাহিদা যে পুরোপুরি 100 শতাংশ পূরণ করেছে এই টিজার তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই (Chiranjeevi and Salman Khan Godfather) ৷ আপনিও যদি অ্যাকশন থ্রিলারের ভক্ত হন, তাহলে আপনার মন কেড়ে নিতেই পারে এই ছবির টিজারটি ৷ এই ছোট্ট ঝলকেই দেখানো হয়েছে গডফাদারের কর্তৃত্ব ঠিক কতখানি ৷ নয়নতারার চরিত্রটিকে এও বলতে শোনা যায়, "আর যেই আসুক সে যেন না আসে" ৷ বলিউড এখন অন্য ধরণের ছবি নিয়েই বেশি আগ্রহী ৷ তাই মশালা ছবির জন্য অনেক নায়কই দক্ষিণের হাত ধরেছেন ৷ শাহরুখকেও আগামীতে নয়নতারার সঙ্গে স্ক্রিনশেয়ার করতে দেখা যাবে জওয়ান ছবিতে ৷

আর তাই মেগাহিট খুঁজতে দক্ষিণী মেগাস্টার চিরঞ্জীবীর হাত ধরেছেন সলমনও (Chiranjeevi and Salman Khan Godfather is Coming Soon) ৷ ছবিটি পরিচালনা করেছেন মোহন রাজা। পুরোদস্তুর এই কমার্সিয়াল ছবি ভাইজান ফ্য়ানেদের কেমন লাগে তা অবশ্য় জানা যাবে আগামী 5 অক্টোবর ৷ এই দিনই বড় পর্দায় মুক্তি পাচ্ছে 'গডফাদার' ৷

আরও পড়ুন: মায়ের আশীর্বাদ আছে লড়তে ভয় পাই না, বয়কট লাইগার ট্রেন্ড নিয়ে মুখ খুললেন বিজয়

এর আগে জুনিয়ার এনটিআর আর রামচরণের 'আরআরআর', যশের 'কেজিএফ 2' এবং আল্লু অর্জুনের 'পুষ্পা' যথেষ্ট সফলতার মুখ দেখেছে দেশ জুড়ে ৷ সেখানে বলিউডের একের পর এক কাজ একে মুখ থুবড়ে পড়েছে ৷ শেষমেষ 'গডফাদার' ছবির হাল কী হয় সেটাই এখন দেখার ৷