কলকাতা, 22 অগস্ট: গানে গানে পাক্কা ত্রিশটি বছর পার করতে চলেছে বাংলা ব্যান্ড 'ক্যাকটাস' (Cactus on 30)। এই ত্রিশ বছরের উদযাপনে দলের চোখ এবার সমাজের দিকেও । সামাজিক কাজেও এবার নিযুক্ত থাকার প্রয়াস নিয়েছে দল । আসন্ন 24 অগস্ট 'ক্যাকটাস'- এর জন্মদিনে তাই থাকছে রক্তদান শিবির । জানা গিয়েছে, ব্যান্ডের 30 জন অনুরাগী রক্তদান করে শুভ সূচনা করবেন এই রক্তদান উৎসবের (Band of Sidhu Pota and Others Completes 30 Years )।

এছাড়া 24 অগস্ট-26 অগস্ট বাংলার নানা প্রান্ত থেকে বেছে নেওয়া 30টি নতুন প্রজন্মের ব্যান্ডের পারফরম্যান্স যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিগুণা সেন অডিটোরিয়ামে মঞ্চস্থ হবে । এরপর 27 অগস্ট মেগা ইভেন্ট নজরুল মঞ্চে । অনুষ্ঠানের নাম রাখা হয়েছে 'ক্যাকটাস 30'। অনুষ্ঠান শুরু হবে সন্ধে ছ'টা থেকে । হাজির থাকবেন ঊষা উত্থুপ, পণ্ডিত তন্ময় বসু, অমিত দত্ত, রূপঙ্কর বাগচী, রাঘব চট্টোপাধ্যায়, মনোময় ভট্টাচার্য, অনিন্দ্য বসু, জোজো মুখোপাধ্যায়, রূপম ইসলাম, অনুপম রায়, সোমলতা আচার্য্য, তিমির বিশ্বাস, সাকি, বুটি, বাম্পি, ব্যান্ড লক্ষ্মীছাড়া, উজ্জয়িনী মুখোপাধ্যায়-সহ আরও অনেকে। অনুষ্ঠানের পাশাপাশি থাকছে 30 জন এইচআইভি এইডস আক্রান্ত শিশুদের নিয়ে এক সচেতনতার বার্তা ।

এই ত্রিশ বছরের উদযাপনে দলের চোখ এবার নানান উদ্যোগ নিল সিধু পটাদের এই গানের দল

প্রসঙ্গত, 'ক্যাকটাস'- এর জার্নি শুরু হয় 30 বছর আগে (Cactus Completes 30 Years)। প্রথম অ্যালবাম 'ক্যাকটাস' 1999 সালে প্রকাশ পায় এইচ এম ভি থেকে । 'হলুদ পাখি'র মতো জনপ্রিয় গান এই অ্যালবামেরই ফসল । পরের কাজ 'নীল নির্জনে' । ছবির গানেও সমান জনপ্রিয়তা পায় এই অ্যালবাম । টাইটেল সং ছাড়াও 'নোয়ার নৌকা' আজও সবার মুখে মুখে ফেরে । 2004 সালে 'রাজার রাজা', 2008-এ 'তুচ্ছ', 2013 সালে ' ব্লা ব্লা ব্লা', 2019-এ 'তবুও ঠিক আছে' বিশেষ ভাবে উল্যেখযোগ্য অ্যালবাম । এরপরে সিঙ্গেলস এর জমানায় 2021-এ 'ছিঃ ছিঃ ছিঃ' বর্তমান রাজনৈতিক কার্যকলাপ মাথায় রেখে নির্মিত ।

ত্রিশটি বছর পার করতে চলেছে বাংলা ব্যান্ড ক্যাকটাস

আরও পড়ুন: বাহুবলীর থেকেও বড় চরিত্র মাধবীলতা দাবি স্নেহাশিস চক্রবর্তীর

এবার আসছে নতুন গান 'খোদা জানে না'।এই মুহূর্তে টিম ক্যাকটাসে ড্রামসে রয়েছেন অর্ণব, বেস গিটারে প্রশান্ত, লিড গিটারে সম্রাট ও বৈদুর্য্য, কিবোর্ডে সায়ন্তন, আর গানে সিধু ও পটা । এই আয়োজন নিয়ে সিধু ও পটা বললেন, " 30 বছর তাই সব বিষয়ে আমরা 30 সংখ্যাটা মাথায় রেখে পুরো উদযাপনটাকে সাজিয়েছি। তাই 30 জন রক্তদাতা থেকে, 30টা ব্যান্ডের পারফরমেন্স, 30 জন বিশেষ অতিথি শিল্পীর পারফরম্যান্স থেকে 30 জন এইডস আক্রান্ত শিশুদের নিয়ে সচেতনতার বার্তা- সবেরই স্থির সংখ্যা 30।

তাঁরা আরও বলেন, "আমাদের এই উৎসব গান-বাজনার পাশাপাশি কিছু সামাজিক কাজের দিকেও অঙ্গীকারবদ্ধ । সামাজিক কাজ আমরা এর আগেও জন্মদিন ছাড়া অন্যান্য সময়ে করেছি । এই বিশেষ উদযাপন সুন্দরভাবে সম্পন্ন হোক এই কামনা করছি । সকল অনুরাগী শিল্পী বন্ধুদের এই পথ চলায় পাশে থাকার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি । আশা করছি ভবিষ্যতেও এই ভাবেই সবাইকে সঙ্গে পাব । "