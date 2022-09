ওয়াশিংটন, 14 সেপ্টেম্বর: ক্রিস্টিনা আগুইলেরা এবং নাচের দল সম্পর্কে 'বডি শেমিং' করায় ভয়ংকর প্রতিক্রিয়ার মুখে পড়তে হয়েছিল গায়ক-গীতিকার ব্রিটনি স্পিয়ার্সকে (body shaming comments on Christina Aguilera)৷ এবার তার জবাবে মুখ খুললেন তিনি(Britney Spears gives controversial statement ) ৷ তাঁর একটি নতুন ইনস্টা পোস্টে ক্রিস্টিনার সম্পর্কে লিখতে গিয়ে দু'টি পরীর একটি ছবি শেয়ার করেছেন ব্রিটনি ৷ আর তার ক্য়াপশনে তিনি স্পষ্টতই জানিয়েছেন আগুইলেরার "সুন্দর শরীর" সম্পর্কে সমালোচনা করার ইচ্ছা তাঁর নেই ৷ তাঁর এই ব্যাখ্যায় নিজের নিরপত্তাহীনতার কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি(Britney Spears gives clarification about body shaming ) ৷

গায়িকা আরও জানিয়েছেন তাঁর এই মন্তব্য আসলে তাঁর বাবা-মা এবং সংবাদমাধ্যম ব্রিটনির সঙ্গে যে আচরণ করেছে তার প্রতিফলন ৷ কারণ এর ফলে এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগেছেন তিনি ৷ তিনি আরও লেখেন, "কোনোভাবেই আমি ক্রিস্টিনার সুন্দর শরীরের সমালোচনা করছিলাম না, তিনি সুন্দরী এটাই বাস্তব । আমি একবার তাঁর শো দেখতে গিয়েছিলাম । কোনওভাবেই আমি ক্রিস্টিনার কথা উল্লেখ করিনি, আমার পোস্টটি দেখুন!!! আমি তাঁর শো থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছি । তিনি একজন সুন্দরী মহিলা । আমাকে অনুপ্রাণিত করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ ক্রিস্টিনা (Britney Spears gives clarification)!!!"

স্পিয়ার্স এও লেখেন, "ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে লজ্জা দেব না কারণ আমি জানি এটা হলে কেমন লাগে। বরং আমি এটা নিয়ে লড়াই করছি যে আমি নিজেকে নিয়ে কী ভাবি ৷ মোটেই কাউকে কেমন দেখতে তা নিয়ে আমার কোনও বিদ্বেষ নেই ৷ আমার মনে হয় আমার পরিবার জানত যে আমি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি ৷ তাঁরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে আমাকে এই নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রাখার চেষ্টা করছে । এমনকী আমার সঙ্গে মঞ্চে কারা থাকবেন তা নিয়েও আমার পছন্দকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি ৷"

আরও পড়ুন: চির ঘুমের দেশে পাড়ি দিলেন প্রবাদপ্রতীম পরিচালক জঁ লুক গোদার

প্রায় 13 বছর ধরে স্পিয়ার্সের জীবন কীভাবে চলবে তার সমস্তটাই নিয়ন্ত্রণ করতেন তাঁর বাবা জিমি ৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কনজারভেটরশিপ আইন অনুযায়ী এই ক্ষমতা পেয়েছিলেন জিমি ৷ কিন্তু জিমির মারাত্মক নিয়ন্ত্রণে নিষ্পেষিত হতে হয়েছিল এই পপ তারকাকে ৷ ফলে শেষমেষ বিচারকের কাছে বন্দিদশা থেকে মুক্তি চেয়ে আর্জি জানিয়েছিলেন ৷ বিচারে শেষ পর্যন্ত বিচারক তাঁকে মুক্তি দেন ৷