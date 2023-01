কলকাতা, 11 জানুয়ারি: 'প্রজাপতি' ছবিতে মিঠুন চক্রবর্তীর অভিনয় ঘিরে নানা আলোচনা-সমালোচনা এখনও চলেছে বিভিন্ন মহলে ৷ এমনকী রাজ্য রাজনীতির কুশিলবরাও পক্ষে বিপক্ষে মুখ খুলেছেন ৷ এই সমস্ত চর্চার মাঝেই এবার মিঠুন চক্রবর্তী অভিনীত আরেকটি ছবি অস্কারের লড়াইয়ে প্রাথমিক তালিকায় স্থান করে নিল ৷ বিবেক অগ্নিহোত্রী পরিচালিত 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই এই সিনেমাকে ঘিরে ব্যাপক রাজনৈতিক তর্ক বিতর্ক তৈরি হয়( Bratya Basu Reaction on The Kashmir Files) ৷

সেই রাজনৈতিক মতভেদ ফের হাওয়া পেল এই ছবি অস্কারের লড়াইয়ে প্রথম তালিকায় জায়গা করে নেওয়ার পর ৷ এই ছবির পাশাপাশি কন্নড় ছবি 'কান্তারা' এবং 'আরআরআর'ও রয়েছে প্রাথমিক তালিকায় ৷ সারা বিশ্বের প্রায় 300টি ছবি স্থান পেয়েছে এই তালিকায় ৷ অস্কার পুরস্কারের লড়াইয়ে প্রাথমিক তালিকায় রয়েছে 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' ছবির নাম ৷ এই খবর টুইট করে প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছেন পরিচালক নিজেই ৷

কাশ্মীরি পণ্ডিতদের উপত্যকা ছেড়ে চলে যাওয়ার পটভূমিকায় তৈরি এই ছবি একাধিকবার সমালোচিত হয়েছিল রাজনৈতিক মহলে (The Kashmir Files has been shortlisted for Oscars2023)। সেই সিনেমা আকাদেমি পুরস্কারের লড়াইয়ে সুযোগ পাওয়া নিয়ে আবারও উঠলো সেই একই প্রশ্ন । রাজ্যের মন্ত্রী তথা নাট্যব্যক্তিত্ব ব্রাত্য বসু এই ছবি নির্বাচিত হয়েছে শুনে প্রথমেই বেশ অবাক হয়ে যান । তিনি এও জানান তাঁর এই বিষয়ে তেমন কোনও বক্তব্য নেই ৷ তবে খুব ছোট করে নিজের অভিজ্ঞতা জানিয়ে ব্রাত্য বলেন,"কান্তারা ছবিটি কন্নড় লোককথা থেকে তৈরি ছবি যেটা আমার খুব ভালো লেগেছিল। তবে 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' বেশ কিছুটা দেখার পর থেকেই আমার বেশ সমস্যা হয় (Bratya on The Kashmir Files)।"

তবে ইতিমধ্যেই এই ছবির প্রাপ্তি ঘিরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন বিজেপির একাধিক নেতা । কিছুদিন আগে যখন 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছিল, দেশ জুড়ে প্রচুর বিজেপি নেতা কর্মীরা সিনেমাটি দেখতে গিয়েছিলেন প্রেক্ষাগৃহে । কলকাতাতেও শুভেন্দু অধিকারী এবং অন্যান্য বিজেপি নেতারা সেই পথ অবলম্বন করেছিলেন । এবার সিনেমাটি অস্কার পুরস্কারের লড়াইয়ে প্রাথমিক তালিকায় স্থান পাওয়ার পর সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে তাঁর অভিব্যক্তি জানান বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক(সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী। তিনি লেখেন,"বড় খবর, 2023 সালের অস্কারের জন্য 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' শর্টলিস্টেড হয়েছে । সেরা অভিনেতার জন্য নমিনেটেড হয়েছেন মিঠুন চক্রবর্তী । অভিনেতাকে শুভেচ্ছা ৷"