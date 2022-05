মুম্বই, 31 মে : নবদম্পতি আলিয়া ভাট-রণবীর কাপুর জুটির প্রথম ছবি 'ব্রহ্মাস্ত্র'-এর ট্রেলার কবে সামনে আসবে, জানতে বহুদিন ধরেই অপেক্ষা করে আছেন অনুরাগীরা ৷ এবার শেষ হল সেই অপেক্ষার প্রহর গোনা ৷ নিজের সাম্প্রতিক পোস্টে ছবির টিজার শেয়ার করে আলিয়া নিজেই জানিয়ে দিলেন সেই দিনক্ষণ ৷ আলিয়ার শেয়ার করা টিজারে ছবির প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রেরই ঝলক দেখতে পেলেন দর্শকরা ৷

অমিতাভ বচ্চন, নাগার্জুন, রণবীর কাপুর এবং মৌনি রায় সকলকেই দেখা গিয়েছে এই টিজারে ৷ ভিডিয়োতেই জানানো হয়েছে এই ছবির ট্রেলার আসতে চলেছে আগামী 15 জুন (Brahmastra Trailer Will Out on 15th June ) ৷ আলিয়া এই ভিডিয়োর ক্যাপশনে লেখেন, "আর মাত্র 100 দিনের মধ্যেই ব্রহ্মাস্ত্র : পার্ট ওয়ান আপনাদের হতে চলেছে ৷ ট্রেলার মুক্তি পাচ্ছে 15 জুন ৷" টিজারে যেটুকু দেখা গিয়েছে তাতে গল্পের মধ্য়ে কিছু 'ডার্ক এলিমেন্ট' যে থাকছে, তা ধারণা করে নেওয়াই যায় ৷

আরও পড়ুন : বোল্ড লুকে কটাক্ষের শিকার, তাই এবার শাড়িতেই নেটিজেনদের কাত করলেন নুসরত

প্রসঙ্গত এই ছবির বেশ কিছু শ্যুটিং হয়েছে বারাণসীতে ৷ গঙ্গার ঘাট থেকে একটি ভিডিয়োও ভাইরাল হয়েছিল রণবীর-আলিয়ার ৷ এমনকী আলিয়া-রণবীর এবং পরিচালক অয়ন মুখোপাধ্যায় কাশীর মন্দিরেও গিয়েছিলেন শ্যুটিং শেষের পর ৷ এই ছবির প্রযোজনার দায়িত্বে রয়েছেন করণ জোহর । ছবিটি পর্দায় আসতে চলেছে আগামী 9 সেপ্টেম্বর ৷