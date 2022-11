মুম্বই, 12 নভেম্বর: মা হলেন বিপাশা বসু(Bipasha Basu Becomes mother ) ৷ শনিবার কন্যা সন্তানের জন্ম দিলেন অভিনেত্রী। বিয়ের 6 বছর পর বাবা-মা হলেন বিপাশা বসু এবং করণ সিং গ্রোভার (Bipasha Basu and Karan Singh Grover welcome first child )৷ 2016 সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এই কপোতকপোতী ৷ যদিও তাঁদের সন্তানের খবর সোশাল মিডিয়ায় এখনও শেয়ার করেননি এই জুটি (Bipasha Basu and Karan Singh Grover)৷ তবে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্য়মের রিপোর্ট বলছে অভিনেত্রীর কোল আলো করে এসেছে তাঁর প্রথম সন্তান ৷

গত 29 জুলাই বিপাশা সোশাল মিডিয়ায় ঘোষনা করেছিলেন খুব তাড়াতাড়ি মা হতে চলেছেন তিনি ৷ গত 30 এপ্রিল নিজেদের ষষ্ঠ বিবাহ বার্ষিকী উদযাপন করেছেন করণ-বিপাশা ৷ 2016 সালে করণকে স্বামী হিসেবে বরণ করে নেন অভিনেত্রী ৷ 2015 সালে 'অ্যালোন' ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন তারকা জুটি ৷ ছবির সেট থেকেই প্রেমের শুরু আর পরের বছর এপ্রিলে তা পরিণতি পায় বিবাহে ৷ সেভাবে ওঠা পড়ার গল্প অবশ্য় খুব বেশি শোনা যায়নি এই পরিবারে ৷

এরই মাঝে তাঁর বেবি বাম্প ফটোশ্যুট নিয়ে ট্রোলিংও কম হয়নি ৷ যাই হোক আলিয়ার পর এবার বিপাশা অনুরাগীদের জন্যও এল সুখবর ৷ গত 6 নভেম্বর কন্য়া সন্তানের জন্ম দেন আলিয়া ভাট ৷ আর এবার তাঁদের পৃথিবীর পরিবারের নতুন সদস্য়কে স্বাগত জানালেন বিপাশা-করণও(Bipasha Basu First Child) ৷

কয়েকদিন আগেই স্বামীকে সাধের পালনেও মেতে উঠেছিলেন বিপাশা ৷ অভিনয়ের কথা বললে বিপাশা শেষবার পর্দায় ধরা দিয়েছেন মিনি সিরিজ 'ডেঞ্জারাস'-এ ৷ অন্যদিকে করণকে শেষবার দেখা গিয়েছে ওয়েব সিরিজ 'কুবুল হ্যায় 2.0'-এ ৷