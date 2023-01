ওয়েব সিরিজ রক্তকরবী নিয়ে এবার মুখ খুললেন বিক্রম চট্টোপাধ্য়ায়

কলকাতা, 23 জানুয়ারি: ওয়েবে এবার মনোবিদের ভূমিকায় দেখা যাবে বিক্রম চট্টোপাধ্যায়কে। 3 ফেব্রুয়ারি দর্শক দরবারে আসছে সায়ন্তন ঘোষাল পরিচালিত নতুন গল্প 'রক্তকরবী'। সাহানা দত্তর লেখায় এবং প্রযোজনায় এই গল্পে বিক্রমের চরিত্রের নাম সাত্যকি । বলতে দ্বিধা নেই, অভিনয় শুরুর পর থেকে বিক্রমের কেরিয়ারগ্রাফ কখনও নীচের দিকে যেতে দেখা যায়নি । তাঁর বাংলা ধারাবাহিকের তালিকায় রয়েছে 'সাত পাকে বাঁধা', 'ইচ্ছেনদী', 'ফাগুন বউ'।

আর ওয়েবের তালিকায় রয়েছে 'তানসেনের তানপুরা', 'রুদ্রবীণার অভিশাপ' সহ আরও বেশ কয়েকটি । আর এবার 'রক্তকরবী' (New Web Series Roktokorobi)। ছবির তালিকাও বেশ দীর্ঘ ৷ 'সাহেব বিবি গোলাম', 'এলার চার অধ্যায়', 'বৃত্ত', 'আমি আর আমার গার্ল ফ্রেন্ডস', 'কুলের আচার', 'পাঁচফোড়ন' ছাড়াও রয়েছে আরও বেশ কয়েকটি । আর মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে 'শহরের উষ্ণতম দিনে', 'শেষ পাতা'-সহ আরও কয়েকটি ৷

'রক্তকরবী' নিয়ে কথা বলতে এসে বিক্রম ইটিভি ভারতকে বলেন, "সায়ন্তনের সঙ্গে এটা আমার প্রথম কাজ । যেহেতু সমবয়সি, ফলে কাজটা বেশ মজায় হয়ে গেছে। একে অপরের সঙ্গে আলোচনা করে, মতামত বিনিময় করে কাজটা করে ফেলতে পেরেছি আমরা। আর প্রত্যেকেই খুব দক্ষ অভিনেতা এখানে (Web Series Roktokorobi is Coming Soon)। ফলে, কাজ করতে গিয়ে দারুণ এনজয় করেছি (Bikram Chatterjee on His New Web Series)।"

অন্যদিকে 'শহরের উষ্ণতম দিনে' নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বিক্রম বলেন, "আমি আর শোলাঙ্কি 'ইচ্ছেনদী'র জন্য যে কারণে এত ভালোবাসা পেয়েছি তার খানিকটা হলেও স্বাদ এই ছবিতে দর্শক পাবেন। এটা আমাদের দু'জনেরও বড় পাওয়া ।"কোন ধরনের চরিত্রের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় বিক্রম? অভিনেতা বলেন, "যে কোনও চরিত্রের জন্য অপেক্ষায় আছি । ভালো চরিত্র হলেই হল।"

আরও পড়ুন: সংগ্রাম থেকে অন্তর্ধান, একাধিকবার বড় পর্দায় ফিরেছেন নেতাজি

অভিনেতার কাছে প্রশ্ন ছিল কবে আবার তাঁকে দেখা যাবে বাংলা ধারাবাহিকে? বিক্রম বলেন, "তিন বছর হয়ে গেল মেগা সিরিয়ালে কাজ করছি না। এখন সত্যিই সময় দেওয়ার মতো অবস্থায় নেই। অন্যান্য কাজগুলো চলছে। সামনেই আরও কিছু কাজ আছে।" ভালো চরিত্র পেলে, সময় সঙ্গ দিলে ধারাবাহিকে ফিরবেন বলে কথা দিয়েছেন বিক্রম।