কলকাতা, 6 মে : আট থেকে আশি বাদাম কাকুকে চেনে না এমন মানুষ বিরল। দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও পাড়ি দিয়েছে তাঁর 'কাঁচাবাদাম' গান । তিনি আজ জগৎখ্যাত।

সম্প্রতি ইস্মার্ট জোরি অনুষ্ঠানেও তিনি এসেছিলেন সস্ত্রীক । শোয়ের পর স্ত্রী আদুরি এবং নাতনিকে নিয়ে কলকাতা ঘুরে দেখে গেলেন বাদাম কাকু (Bhuban Badyakar Visits Kolkata with His Wife and Grand Daughter)।

বাদাম কাকুর স্ত্রী এবং নাতনির বহুদিনের শখ যে তারা ব্যস্ত কলকাতা শহর দেখবে । কিন্তু কী ভাবে দেখবে? উদ্যোগ কে নেবে? কে তাদের পথ দেখাবে? পড়ে রইল অতিরিক্ত অর্থের জোগান । ছাপোষা ভুবন বাদ্যকার সবেমাত্র বাদাম কাকু হয়ে বিখ্যাত হয়েছেন । এখন তাঁর হাতে বেশ কিছুটা টাকা আছে । এমনকী সূত্রের খবর অনুযায়ী তাঁর বীরভূমের বাড়িটিও ইন্টিরিয়র ডেকরেকরকে দিয়ে সাজানো । এহেন বাদাম কাকু আজ পারেন পরিবারকে শহর ঘুরিয়ে দেখাতে । আর সেটাই করলেন তিনি । স্ত্রী আদুরি আর নাতনিকে নিয়ে ঘুরলেন কলকাতা ।

এরই মাঝে স্ত্রী এবং নাতনির কলকাতা ঘোরানোর শখও পূরণ হল বাদামকাকুর

তাঁর কলকাতা সফর ক্যামেরাবন্দি করল এক জনপ্রিয় বাংলা বিনোদন চ্যানেল । শহর কলকাতার পথে পথে বাদাম কাকু তাঁর স্ত্রী এবং নাতনিকে নিয়ে ঘুরে বেড়ালেন ট্যাক্সিতে চেপে । ভিক্টোরিয়া থেকে শুরু করে কুমোরটুলি পাড়া, ময়দান ঘুরলেন সর্বত্র । ফুচকা, আইসক্রিম খেয়ে ভরালেন প্রাণ । বাদাম কাকু আগেই সাক্ষাৎকারে ইটিভি ভারতকে জানান, লোকজন তাঁকে চিনলেও তিনি বাদাম বিক্রি করা ছাড়বেন না । কারণ এটাই তাঁকে এতদিন খাবারের জোগান দিয়েছে । কাচাবাদাম না থাকলে তিনি বাদাম কাকু হতে পারতেন না ।