কলকাতা, 28 মে : পরপর অভিনেত্রীদের আত্মহত্যার ঘটনায় এই মুহূর্তে রীতিমত হতভম্ব টলিপাড়া । পল্লবী যে আত্মহত্যা করতে পারে তা ভাবতে পারেনি কেউই। প্রাণোচ্ছল, সদা চঞ্চল মেয়ে ছিলেন পল্লবী । বাংলা টেলিভিশনের পরিচিত মুখ । ওদিকে বিদিশা কিংবা মঞ্জুষা ততখানি বাংলার ঘরে ঘরে প্রভাব বিস্তার না করলেও কাজ করছিলেন কম বেশি । জীবনের অর্ধেক সাফল্য, অর্ধেক ব্যর্থতা, অর্ধেক ভাল বা মন্দ থাকা না দেখেই জীবন থেকে চিরকালের জন্য বিদায় নিয়ে চলে গেলেন পল্লবী, বিদিশা, মঞ্জুষারা ।

এঁদের চলে যাওয়া নিয়ে এবার সামাজিক মাধ্যমে দু'কলম লিখলেন টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা ভাস্বর চট্টোপাধ্যায় (Bhaswar Chatterjee on Actress Suicide Cases)। তিনি লেখেন, "আজও শুনলাম একজন অভিনেত্রী আত্মহত্যা করেছেন । হয়ত নাম নেই বলে গুঞ্জন কম কিন্তু রোজ এমন ঘটনা কানে আসছে আর অসম্ভব খারাপ লাগছে এদের জন্য কারণ এদের অনেকের সঙ্গেই আমরা কাজ করি, চেহারা মনে থাকে না । এক সিন দু সিনের ছোট রোল করতে আসেন । চোখে অনেক স্বপ্ন কিন্তু বাস্তবের মাটিতে পা দিয়েই বোঝেন কত সংগ্রাম এখানে । কেউ কারও জন্য এক ইঞ্চি জমি ছাড়ে না।

তিনি আরও লেখেন, "অনেকেই বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় থাকেন । সেখান থেকে বদ সঙ্গ, নেশা, একাকীত্ব, ভুল পথে পা বাড়ানো । আমার একটি মেয়ের কথা মনে পড়ছে কয়েক বছর আগে কাজ করত । সরকারি চাকরি ছেড়ে সে এসেছিল অভিনয় করতে । ভিড়ের সিনে বা কখনও পাসিং শট এইসব ভাগ্যে জুটত । একদিন ওকে জিজ্ঞেস করলাম ভাল চাকরি ছেড়ে কেন এলে ? সে বলল, 'আমি হিরোইন হব' । পরে শুনলাম সে এই ছোট কাজগুলো করার জন্য কম্প্রোমাইজ করতেও শুরু করেছিল । আর তাকে এখন দেখি না। হয়ত বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে সরে গেছে । কিন্তু যারা সরে যেতে পারছে না তারা অবসাদে ভুগছে, আত্মহত্যা করছে । কারণ তারা নানা বঞ্চনার শিকার । কদিন আগে শুনলাম একটি ছেলে সাত লাখ টাকা এক ঠগকে দিয়েছিল হিরো হবে বলে, ব্যাস সব শেষ । When I was a member of Film censor board, এক মহিলা প্রোডিউসারকে মনে আছে । তিনি একজনের পাল্লায় পড়ে বাড়ি বন্ধক রেখে ছবি বানিয়েছিলেন । ছবি কোথাও রিলিজ করাতে পারেননি । আমাদের কাছে এসে হাউহাউ করে কান্নাকাটি করে বলেছিলেন আমার সব গেল ।"

ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ পাওয়া-না পাওয়া নিয়ে যে মতৈক্য বা মতানৈক্য চলছে তাতে কাজ না পাওয়া, ছোট সিনের জন্য কাজ পাওয়া এসব চলতেই থাকবে । একইসঙ্গে থাকবে হিরো-হিরোইন হওয়ার আশায় চাকরি ছেড়ে ইন্ডাস্ট্রির আনাচে কানাচে উঁকি মারার অভ্যাস । কোনওভাবে বঞ্চিত হলেই মানসিক অবসাদ ? আর তারপর আত্মহত্যা ! এ কেমন লড়াইয়ের নমুনা ? প্রশ্ন উঠছে, উঠবে ।